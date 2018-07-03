Приют для брошенных экзотических животных откроют в Коломне

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«На «Крокодиловой ферме» в Коломне можно сделать селфи и покормить крокодилов, приготовить обед из улиток, пообщаться с павлинами, черепахами, енотами и козлятами. В будущем на ферме откроется «Экзоприют» для брошенных экзотических животных, которые здесь получат лечение, заботу и внимание туристов», — говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали, что на «Крокодиловой ферме» 2 июля поселился один из самый больших крокодилов в России длиной больше 3 м.

«Он пока безымянный. А сегодня руководство фермы объявило конкурс на имя новому постояльцу. Победитель получит право на бесплатное посещение «Крокодиловой фермы», которая вошла в новый туристический проект Московской области, организованный совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией», — уточняется в материале.

В пресс-службе напомнили, что министерство культуры Московской области совместно с ЦППК разрабатывает новые туристические маршруты, которые привлекают жителей и гостей Подмосковья экзотической флорой и фауной.