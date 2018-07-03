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В Коломне на крокодиловой ферме откроют приют для экзотических животных
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В Коломне на крокодиловой ферме откроют приют для экзотических животных 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Приют для брошенных экзотических животных планируется открыть на крокодиловой ферме в подмосковной Коломне с целью привлечения туристов, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.
"В будущем на ферме откроется «Экзоприют» для брошенных экзотических животных, которые здесь получат лечение, заботу и внимание туристов", — говорится в сообщении.
Сейчас на крокодиловой ферме в Коломне можно сделать селфи и покормить крокодилов, приготовить обед из улиток, пообщаться с павлинами, черепахами, енотами и козлятами, уточнили в пресс-службе.
Вчера на ферме в Коломне поселился один из самый больших крокодилов в России длиной больше трех метров. Руководство фермы объявило конкурс на имя новому постояльцу. Победитель получит право на бесплатное посещение фермы, которая вошла в новый туристический проект Московской области, добавили в пресс-службе.
"Министерство культуры Московской области совместно с ЦППК (Центральной пригородной пассажирской компанией) разрабатывает новые туристические маршруты, которые привлекают жителей и гостей Подмосковья экзотической флорой и фауной", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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