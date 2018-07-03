Истощённых детей пытаются спасти из затопленной пещеры

Ещё недавно жители Таиланда радовались чудесному спасению юных футболистов и их тренера, которые потерялись в пещере 23 июня. Однако оказалось, что до настоящего спасения ещё далеко: людей не представляется возможным вывести наружу, и ситуация продолжает ухудшаться с каждым днём.

Накануне, 2 июля завершилась поисково-спасательная операция в горах Северного Таиланда. Родители не могли поверить, что их дети живы, но радость длилась недолго, и вскоре сменилась новым страхом. Оказалось, что вывести узников пещеры на поверхность едва ли не одна из самых сложных задач.

Трагическая случайность

Вечером 23 июня в городе Месай родители не дождались домой детей с тренировки и сразу заподозрили неладное. Мать одного из игроков отправилась на поиски: она прошла футбольное поле, окрестности и заглянула к родителям других игроков команды. Тут-то выяснилось, что домой не вернулись все 12 мальчиков из команды «Лесные вепри» и их 25-летний тренер. Кто-то вспомнил, что дети перед тренировкой обмолвились о поездке в национальный парк, где находится пещера Тхам Луанг.

Когда толпа встревоженных родителей примчалась ко входу в пещеру, худшие опасения подтвердились. Прямо перед ним валялись 11 велосипедов и мотоцикл, однако входа как такового уже не было: его смыло потоками проливного дождя, который продолжал идти. Перед родителями открылась страшная картина: мощные потоки воды стекали даже с соседних гор и уничтожили проход, через который несколько часов назад вошли их дети.

Опасная достопримечательность

Пещера Тхам Луанг известна во всей округе и не только, как одна из самых интересных и загадочных достопримечательностей. Однако она является таковой лишь в сухую погоду, в остальное время туристам не рекомендуют даже соваться в Тхам Луанг. Для особо упорных прямо на входе повесили предупреждающую табличку о запрете посещения пещеры с июля по ноябрь. Впрочем, когда футболисты зашли в Тхам Луанг, был ещё июнь, однако по жуткому стечению обстоятельств пещера «закрылась» в тот же день.

В сухое время года в ней собираются буддийские монахи, и гуляют многочисленные посетители. Однако в сезон дождей живописная достопримечательность буквально на глазах превращается в глубокую подземную реку-туннель со множеством практически одинаковых ответвлений.

Global Look Press/Xinhua/Rachen Sageamsak

10 дней непрерывных поисков

Сперва команда спасателей смогла преодолеть лишь километр подземелья. Далее их глазам открылись залитые до потолка коридоры. В последующие десять дней у пещеры развернулась масштабная международная спасательная операция. Сначала подключились боевые пловцы таиландских военно-морских сил, затем горноспасатели сухопутных войск и пограничной полиции Таиланда, специалисты из Лаоса и даже дайверы-любители. На следующий день приехали английские дайверы-спелеологи и даже боевые пловцы ВМС США из Окинавы. На помощь им прислали дайверов из Австралии, а уже к 27 июня в национальном парке работала огромная команда людей разных национальностей, не говоря уже о тысячах местных волонтёров. Японские инженеры помогали откачивать воду с помощью специального оборудования.

Главной целью спасателей была большая каверна под названием «Пляж Паттайи». Такое название было выбрано не случайно: именно это место не заливает водой во время дождей, а значит, дети могли находиться там. Ранее юниоры уже исходили пещеру вдоль и поперёк и должны были знать о «Пляже Паттайи».

Global Look Press/Xinhua/Rachen Sageamsak

Надежду внушало то, что перед походом школьники закупились снеками и кока-колой: это давало шанс на выживание в экстремальных условиях.

Жизнь спасателей под угрозой

В течение десяти дней дайверам пришлось пережить серьёзные испытания. В какой-то момент при продвижении вглубь подземелья потоки воды сбивали их с ног и ударяли об острые камни. На суше в это время развернулся целый военный госпиталь.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ming Daju

Проблемы с передвижением начинались уже с первых километров пути, и лишь к 30 июня удалось откачать воду настолько, чтобы продвинуться на новый уровень. В этом месте, за три километра до выхода на поверхность они оборудовали лагерь, и решили больше не покидать пещеру, пока не найдут команду.

К глубокому разочарованию спасателей, на «Пляже Паттайи» никого не оказалось. Около 21:30 по местному времени британские дайверы заметили очертания людей на скале в самом дальнем конце «Пляжа». Это были потерявшиеся футболисты.

Радость длилась недолго

К истощённым людям тут же направили военных врачей, которым пришлось прокладывать себе путь в аквалангах. Подростков и тренера кормили специальными продуктами из рациона космонавтов, чтобы хоть немного восстановить их слабые силы.

Global Look Press/Xinhua/Han Chen

Однако выяснилось, что на этом проблемы не закончились. Местные власти разводят руками и честно признаются, что не могут назвать даты, когда дети наконец окажутся на поверхности.

«Это очень сложный процесс, который потребует времени — прежде всего, для того, чтобы дать возможность спасенным восстановить силы и дать им первые навыки подводного плавания с аквалангом, потому что большая часть пещеры Тхам Луанг остается затопленной даже при тех усилиях, которые мы вкладываем в откачку воды из пещеры», — рассказал BBC губернатор региона.

Подросткам самим придётся приложить усилия для спасения жизни. Для них доставили специальные шлемы для дайвинга, а весь путь к выходу оснастили баллонами с кислородом — на всякий случай.

Опытные дайверы преодолевают путь от «Пляжа» до входа в пещеру за шесть часов, так что для истощённых подростков эта задача пока представляется невыполнимой.

Global Look Press/Xinhua

Альтернатива есть

Параллельно идёт работа по расширению расщелины в потолке пещеры. На месте круглосуточно работает тяжёлая буровая техника, раз за разом увеличивая природную расщелину на склоне горы.

Если удастся превратить её в достаточно широкую шахту, детей вытащат по одному с помощью каната. На это потребуется до двух дней.

Время на исходе

Эксперты-спелеологи предупредили, что медлить нельзя. Во вторник, 3 июня, в районе снова начался проливной дождь, а значит, вода будет продолжать прибывать. В какой-то момент может сложиться ситуация, когда спасателям и детям придётся плыть к выходу против течения, тогда шансы на спасения и тех, и других вовсе невелики. Если это всё-таки произойдёт, стихия не оставит спасателям выбора, и предстоит ещё одна спасательная операция: по подъёму людей наверх через расщелину.