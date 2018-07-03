Москвичку отправили к психиатру, после того как она обвинила сына в подготовке теракта

Жительницу Таганского района столицы отправили на освидетельствование у психиатра, после того как она обвинила своего сына в подготовке террористического акта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 2 июля в полицию позвонила женщина, которая заявила, что ее сын угрожает взорвать дом на ул. Рабочая. Оперативники установили адрес заявительницы — звонили, как оказалось, из этого якобы заминированного дома. Как выяснилось, 56-летняя безработная заявительница проживает вместе с 19-летним сыном в его квартире.

«Молодой человек пояснил, что его мать периодически находится в запое и он, опасаясь за ее судьбу, переселил женщину к себе. В день звонка полицейским гражданин находился дома и не обратил внимания на то, что мать, пребывавшая в очередном запое, с кем-то разговаривала по телефону. Однако через некоторое время в квартиру нагрянули полицейские с проверкой информации об угрозе взрыва», — сказал источник.