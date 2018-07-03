В Ростовской области мужчина утонул, спасая заглохшую радиоуправляемый лодку

Максим утонул в реке Северский Донец

В Каменске-Шахтинске безобидная, на первый взгляд, забава обернулась бедой. 43-летний Максим вместе с другом отдыхал на реке Северский Донец. Как рассказали очевидцы, товарищи запустили на воду радиоуправляемую лодку. На середине реки она заглохла.

— Максим поплыл ее доставать, около злосчастной лодки вдруг ушел под воду, а потом, примерно через минуту, всплыл. Товарищ вытащил его на берег, — рассказала свидетельница происшествия.

Приятель начал делать Максиму искусственное дыхание, реанимационные мероприятия оказывали и врачи скорой, но спасти мужчину не удалось — он скончался.