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В Ростовской области мужчина утонул, спасая заглохшую радиоуправляемый лодку
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В Ростовской области мужчина утонул, спасая заглохшую радиоуправляемый лодку 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Максим утонул в реке Северский Донец
В Каменске-Шахтинске безобидная, на первый взгляд, забава обернулась бедой. 43-летний Максим вместе с другом отдыхал на реке Северский Донец. Как рассказали очевидцы, товарищи запустили на воду радиоуправляемую лодку. На середине реки она заглохла.
— Максим поплыл ее доставать, около злосчастной лодки вдруг ушел под воду, а потом, примерно через минуту, всплыл. Товарищ вытащил его на берег, — рассказала свидетельница происшествия.
Приятель начал делать Максиму искусственное дыхание, реанимационные мероприятия оказывали и врачи скорой, но спасти мужчину не удалось — он скончался.
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