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Главный работник. История о том, как сотрудники офиса приютили кота
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Главный работник. История о том, как сотрудники офиса приютили кота 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Он пришел к нам, когда мы были еще в офисе на улице Терешковой, потом вместе переехали сюда (на Тверицкую набережную — прим.авт.). Весь худой, кожа да кости. Ошейник совсем сдавил шею. Видимо, потерялся. Как нам потом объяснил ветеринар, кот жил около семи лет у пожилой пары, а последние полгода, по всей вероятности, обитал на улице», — рассказывает историю знакомства сотрудница офиса Светлана.
Ласковый кот полюбил всех, но особенно — Ирину. Теперь она мама Бони. Кот практически не покидает ее рабочего места, может отлучиться только на «проверку» территории: пройтись по всем столам, растянуться «звездой» в центре кабинета, через окно выйти на улицу и заглянуть под машины. Ирина проводит ежедневное «прочесывание» и ежечасное «почесывание» котика. Однажды по возвращению девушки из отпуска кот притащил к дверям офиса двух птичек — подарок для любимой.
Как бы часто не мыли усатого, на голове всегда чернеет след от солярки. Залезать под «Газель» — одно из любимых занятий. По выходным, когда в офисе никого, он «работает» с мужчинами в гараже, контролирует перевозку товаров и ремонт «ласточек».
Кстати, там же в гараже Бонифаций нашел себе «подругу по несчастью» — Чайку, которая попала сюда совсем птенчиком, а сейчас окрепла и готовиться к полетам. По поводу их первой встречи было много споров и страхов — все-таки кот — это хищник, а птичка — жертва. Пока работники спорили и опасались, Бонифаций сам устроил первую встречу. Спустился в гараж, где сидит птичка, посмотрел, обнюхал и спокойной походкой покинул помещение.
Бонифаций — самый ласковый кот на всю округу. От него не стоит ждать шипений, царапания или укусов. Он обаятелен и всегда рад теплым объятиям. Любимое лакомство — «мокрый корм», за три года девушки из офиса набаловали кота, и другую пищу он почти не ест. Его предпочтения в еде связаны и с физическими особенностями организма, в силу возраста и скитаний по улице у Бони выпали почти все зубки.
И если бы в каждом коллективе жил свой Боня, то счастливых людей и котов стало бы больше.
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