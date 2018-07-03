11 «съедобных» слов, в которых мы чаще всего делаем ошибки

Калории, а не каллории

Грейпфрут, а не грейпфрукт

Помело, а не помело

Цукини, а не цуккини

Смузи, а не смусси

Руккола, а не рукола

Винегрет, а не венигрет

Сэндвич, а не сендвич

Гаспачо, а не гаспаччо

Фастфуд, а не фаст-фуд Картофель по-деревенски, и никак иначе

Несмотря на то, что в России преимущественно живут носители русского языка, многие из нас не знают, как пишутся названия некоторых продуктов, даже тех, что мы употребляем в пищу каждый день. Особенно неприятно видеть подобные ошибки в меню кафе на центральных улицах или на ценниках в магазинах. Давайте раз и навсегда разберемся, как правильно писать самые распространенные «съедобные» слова.

1. Калории, а не каллории

Ошибки в этом слове делают даже те, кто эти самые калории постоянно считает. Если обратиться к этимологии этого слова, можно узнать, что оно произошло от французского «calorie», то есть в русский язык «калории» пришли именно в том виде, в каком они существовали на родине, а значит, пишем слово с одной «л».

2. Грейпфрут, а не грейпфрукт

Конечно, грейпфрут — тоже фрукт, но это ничего не значит. Русское слово «фрукт» пришло к нам из польского языка: frukt появился в Российской Империи еще при Петре I. А вот слово «грейпфрут» другого происхождения: от английских grape — виноград и fruit — собственно, фрукт. Поэтому пишем только так — грейпфрут. Кстати, та же история с соком «мультифрут».

3. Помело, а не помело

Ох уж эта наша привычка всюду добавлять дополнительный согласный! Слово «помело» тоже заимствовано из английского языка — pomelo, с ударением на второй слог. Не верьте тем, кто говорит помелО — на самом деле это не фрукт, а всего лишь метла. «Помело» не имеет формы множественного числа и определенного рода — покупая такой фрукт, можно говорить как «оно», так и «он». Кстати, на языке науки этот сочный плод называется «помпельмус», и он приходится ближайшим родственником грейпфруту.

4. Цукини, а не цуккини

И вновь в умы множества наших соотечественников закралась вторая буква. В Россию слово «цукини» пришло из Италии: zucchini, уменьшительный вариант от zucca — «тыква». Несмотря на то, что в итальянском слове действительно две буквы с, в орфографическом словаре РАН этот сорт кабачка значится именно как «цукини».

5. Смузи, а не смусси

Что касается относительно нового для русского языка слова «смузи», в нормах оно пока не зафиксировано, а значит, и в словарях его пока не найти. Однако лингвисты склоняются именно к варианту с буквой «з». Что известно точно, так это род этой разновидности коктейлей — мужской, а значит, надо говорить «фруктовый (ну или овощной) смузи».

6. Руккола, а не рукола

А вот здесь правильно писать как раз так, как обычно хочется: с двойной «к». Причем в исконном варианте — итальянском слове rucola — всего одна с. К сожалению, правил словообразования в отношении заимствований практически нет, поэтому в таких случаях лучше обращаться к словарям, где черным по белому написано: руккола.

7. Винегрет, а не венигрет

Название этого популярнейшего в России салата пришло к нам из французского языка, от слова vinaigre — уксус. Пишем так же, как и во Франции: с буквой «и» в первом слоге и буквой «е» во второй.

8. Сэндвич, а не сендвич

Сэндвич — от английского sandwich. Кстати, этот вид закрытого бутерброда можно называть и «сандвич», что тоже не будет ошибкой. По самой распространенной версии, название блюда произошло от титула Джона Монтегю, четвертого графа Сэндвичского, который был весьма азартен и любил карточные игры. Сидя за карточным столом целыми сутками, граф просил подавать ему холодную говядину между двумя кусочками поджаренного хлеба, чтобы не страдать от голода и при этом не пачкать руки.

9. Гаспачо, а не гаспаччо

Увы, в словарях вы этого испанского супчика не найдете. В исходном варианте, то есть в испанском языке это слово выглядит как gazpacho, то есть пишется без удвоенных согласных. В данном случае верим этимологии и пишем «гаспачо».

10. Фастфуд, а не фаст-фуд Любители фастфуда, знайте: писать о своих гастрономических предпочтениях нужно именно так. В английском языке, откуда мы его и заимствовали, быстрая еда называется fast food — в два слова, а вот в России закрепилось слитное написание.

11. Картофель по-деревенски, и никак иначе

А в этом случае заимствования ни при чем — все дело в нормах русского языка. Приставка по— с наречиями, оканчивающимися на —ому, -ему, -ски, -цки, -ки, -ьи или —и, пишется через дефис: по-новому, по-деревенски, по-молодецки, по-волчьи и так далее. Объясните это сотрудникам кафе, где в меню вы обнаружили «картофель по деревенски» или другие оригинальные варианты написания названия этого блюда.

Как сообщалось ранее, в нижегородском метро висел указатель с орфографическими ошибками.

По материалам mel.fm Фото: vimo.fitness, depositphotos.com, xn—7sbqalheitb0agd5ac2d9d.xn—90ais,