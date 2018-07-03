Повышаем силу хвата: обзор современных тренажеров

Сила рук: в чем ее важность?

Выполнение основных упражнений со штангой и гантелями с большим весом в основном зависит от «силы рук», а вернее, силы кистей и пальцев. Если у тебя слабые мышцы предплечья и запястья, ты просто-напросто не удержишь снаряд.

Главные упражнения, которые нуждаются в сильном хвате, — это становая тяга и тяга штанги к поясу. Развитые запястья важны при выполнении подтягиваний, жимов лежа и подъемов штанги на бицепс. Из-за слабых предплечий и пальцев движения будут неправильными.

Тренируем предплечья

Базовые упражнения для накачивания мускул предплечий — это разгибание и сгибание кистей со штангой. Для этого встань ровно и возьми нетяжелую штангу; согни руки в локтевых суставах, чтоб предплечья оказались параллельно полу; движением кисти поднимай и опускай штангу.

Делай прямой и обратный хват поочередно (в первом случае ладонь направлена вниз, во втором — вверх). Выполни 12-15 повторений. Можешь работать по упрощенной версии, в которой скамья служит опорой для предплечий.

Вырабатываем силу хвата на тренажерах

Для занятий в домашних условиях существуют приборы и тренажеры специально для тренировки мускул предплечий и кистей (например, эспандеры и гироскопы). Также можно использовать дополнительные элементы для силовых упражнений (расширители грифа).

Так как мускулатура предплечья и рук состоит из множества мышечных групп, то она считается одной из самых сложных.

Каждый из тренажеров обладает своими преимуществами, по-разному тренируя кисти, предплечья, руки.

Тренажер-яйцо IronMind egg Данный тренажер в виде полимерного яйца отлично подойдет для разминки мышц предплечья, кистей и пальцев перед тренировкой на эспандерах. Также он полезен для восстановления сил между тренировками или во время реабилитации после травм. Изготавливается из материалов разной плотности, что дает возможность работать с различным усилием. Упражнение выполняется всей кистью либо отдельными пальцами.

Развитие силы хвата на кистевом эспандере

Кистевой эспандер — это безопасная альтернатива упражнений на разгибание и сгибание кистей со штангой, которая дает возможность тренировать аналогичные мускулы. Главное достоинство эспандера — это возможность эксплуатации вне тренажерного зала.

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Существует много вариаций таких тренажеров:

Эспандеры на каждую кисть (представляет собой 2 ручки на пружине).

Эспандеры для работы одновременно с обеими руками.

«Крутящийся» эспандер (или гироскоп PowerBall).

Резиновые кольца.

Тренировка на гироскопическом тренажере PowerBall

Исследования физиолога С. Акселя в 2008-м году показали, что всего 4 недели регулярных тренировок на гироскопическом тренажере значительно повышают силу мускул предплечья, а также улучшают рефлексы запястья.

PowerBall применяется в физиотерапии как инструмент восстановительной терапии при заболеваниях артрита и деформациях кисти. К тому же тренажер играет важную роль в профилактике карпального туннельного синдрома (это болезнь офисных работников).

Упражнения для развития силы хвата на расширителях грифа Fat Grifz

С помощью специальных насадок на штангу можно увеличить ее диаметр. Между прочим, тренировка на более толстой штанге при подтягиваниях, жимах лежа и подъемах на бицепс значительно повышает работу мускулатуры кисти и предплечья.

Атлеты, использующие насадки Fat Grifz, довольны не только повышением силы хвата и ростом мускул предплечий, но и более точным пониманием техники и механики движения. Дополнительным преимуществом является добавление рабочей нагрузки в базовых упражнениях.

Эффективный тренажер Wrist Roller

Принцип работы тренажера заключается в наматывании веревки с дополнительным грузом на специальную рукоятку длиною 50 см и диаметром 3 см. Важное преимущество Fat Grifz — это возможность изготовления его из подручных средств.

Данный тренажер отлично подходит для наращивания мышц предплечий, отвечающих за вращение кисти. Прямой аналог этому упражнению отсутствует, но родственные ему — это разгибание и сгибание кистей со штангой.

Заключение

Это был обзор самых популярных тренажеров для кистей на развитие силы хвата. Конечно, спортивная индустрия растет быстрыми темпами. Но эффективность этих тренажеров проверена годами и зарекомендовала себя на практике с лучшей стороны! Они точно пригодятся тебе в жизни, поэтому не будут просто занимать место в кладовке.

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