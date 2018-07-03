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«Два хвоста» и еще 7 классных мультфильмов 2018 года
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«Два хвоста» и еще 7 классных мультфильмов 2018 года 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
В анимационной коллекции ivi пополнение: комедийная приключенческая история «Два хвоста», способная рассмешить и детей, и их родителей.
В честь этого события собрали еще несколько отличных полнометражных мультфильмов, которые вышли в этом году.
Два хвоста
Два хвоста
У непоседливого и амбициозного кота Макса и рассудительного хозяйственного бобра Боба очень мало общего, при этом они — лучшие друзья. И именно им предстоит спасти родную планету от коварных пришельцев, которые похищают редкие виды животных, чтобы доставить их в самый большой в галактике зоопарк. Гномы в доме
Гномы в доме
Девочка Хлоя с родителями переезжает в новый дом. Впервые войдя в него, семья обнаруживает расставленных на полу садовых гномов, но пока не подозревает, что по ночам они оживают, чтобы вступить в борьбу с чудищами из других измерений. Дикие предки
Дикие предки
Лорд Гнус, правитель народа из нового, бронзового века, объявляет, что каменный век закончен, и дикари должны покинуть насиженные территории. В борьбу за судьбу родного племени вступают пещерный человек Даг и его верный кабан Хоноб. Смешарики. Дежавю
Смешарики. Дежавю
Приближается день рождения Копатыча, и Крош планирует устроить имениннику грандиозный сюрприз. Он обращается в таинственное агентство «Дежавю», которое обещает отправить друзей в незабываемое путешествие по историческим эпохам. Остров собак
Остров собак
В Японии будущего введен карантин на собак, всех животных высылают на огромный остров-свалку. Там же оказывается пес Спотс, принадлежащий двенадцатилетнему мальчику Атари Кобаяши. Чтобы спасти своего друга, герой в одиночку отправляется на свалочный остров. Принцесса Лебедь: Королевская тайна
Принцесса Лебедь: Королевская тайна
Жизнь в королевстве Борромео идет своим чередом, пока однажды утром всех в замке не будит крик Юберты: кто-то ночью проник в королевские покои и оставил таинственную метку в виде буквы «Z» на обложке ее книги. Лорду Роджерсу, Принцессе Одетте и принцу Дереку это происшествие поначалу кажется шуткой, однако вскоре и они находят у себя такую метку. Леонардо: Миссия Мона Лиза
Леонардо: Миссия Мона Лиза
Юный Лео да Винчи любит изобретать разные штуки вместе со своим другом Лоренцо. Когда в доме его подружки Моны Лизы случается пожар и девушка остается без средств к существованию, он решает отправиться на поиски загадочного сокровища, которое никому прежде не удавалось найти. Славные пташки
Славные пташки
Во время перелета на юг птенец Рыжик отстает от стаи, но судьба сводит его с куропаткой-отшельником Гайроном, который соглашается показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму.
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