Сбор средств для помощи 15‐летней Алисе из Клина

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается 15‐летняя Алиса Буценко из подмосковного Клина.

На улицу Алиса выходит только в безразмерных толстовках с капюшоном или просторных футболках — чтобы замаскировать свою спину, изогнутую буквой S. И это не метафора. У Алисы прогрессирующий сколиоз 4-й степени. Искривление прогрессирует, девочка страдает от постоянной боли. Спасти Алису поможет сложная операция с установкой на позвоночник дорогой металлоконструкции. Но ее цена для родителей девочки непомерно высока.

Источник фото: телеканал «360»

Анатолий Буценко: «С раннего детства Алиса была активной: гоняла на велосипеде, каталась на коньках и серьезно занималась танцами, даже участвовала в областных конкурсах. До 13 лет проблем со спиной не было. Однажды заметили, что у дочери торчит правая лопатка, и очень испугались. Алисе сделали рентгенографию, и диагностировали сколиоз 3-й степени, S-образное искривление оси позвоночника, оформили инвалидность, запретили физические нагрузки. Прописали ЛФК, массаж, бассейн и ношение корсета Шено 23 часа в сутки. Это стало потрясением для нас и Алисы. Дочка выполняла все рекомендации, носила корсет, а улучшений не было. Алиса была готова терпеть любые мучения, лишь бы выправить позвоночник. Мы перепробовали все виды лечения, специальные гимнастические упражнения. Дочке становилось хуже. Алиса не могла долго сидеть на уроке. Ей стало трудно ходить и стоять. Начались проблемы с дыханием. Новое обследование показало, что искривление прогрессировало, и сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени. Специалисты в московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова сказали, что началась деформация грудной клетки, сдавлены внутренние органы. Необходима операция — установка металлоконструкции на позвоночник. Еще недавно открытая, веселая, общительная Алиса стала замыкаться в себе. Она не хочет лишний раз выходить на улицу, стесняется посещать бассейн — ей кажется, будто все смотрят на ее искривленную спину. Хуже всего постоянная мучительная боль. Алиса терпит. Но без хирургического вмешательства дочке грозит инвалидность. Но металлоконструкция дорогая. Помогите, пожалуйста, нашей Алисе!»

Источник фото: телеканал «360»

Внимание! Стоимость операции 1 396 048 рублей.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «Алисе необходима срочная операция — хирургическая коррекция грудопоясничного отдела позвоночника с установкой фиксирующей металлоконструкции. Операцию следует провести как можно скорее — в противном случае искривление будет прогрессировать, нарушится работа органов грудной клетки, девочке будет угрожать тяжелая инвалидность. Прогноз лечения благоприятный, после периода адаптации Алиса сможет жить полной жизнью, забыв о своем недуге».

ПОМОЧЬ АЛИСЕ БУЦЕНКО

Вы можете также помочь детям Русфонда, пожертвовав через приложение для iPhone. Или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС ТЕЛЕ2 нужно подтверждать отправку SMS. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь можно найти на сайте.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Алису Буценко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.