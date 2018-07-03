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Страдающая алкоголизмом москвичка обвинила сына в подготовке теракта
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Страдающая алкоголизмом москвичка обвинила сына в подготовке теракта 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Жительница Москвы заподозрила своего 19-летнего сына в подготовке теракта, о чем сообщила полицейским.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в центре Москвы на улице Рабочая.
56-летняя женщина, страдающая алкоголизмом, позвонила в полицию и заявила, что один из жилых домов по улице Рабочая собирается взорвать ее сын. Прибывшие по указанному адресу сотрудники МВД установили, что сообщение было ложным.
«Молодой человек пояснил, что его мать периодически находится в запое и он, опасаясь за ее судьбу, переселил женщину к себе. В день звонка полицейским гражданин находился дома и не обратил внимания на то, что мать, пребывавшая в очередном запое, с кем-то разговаривала по телефону», — поясняет источник.
Женщина была отправлена в больницу для проходения психиатрического исследования, а полицейские инициировали проверку.
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