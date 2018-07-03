Жительница столицы обвинила своего сына в подготовке теракта

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын планирует организовать теракт, мужчина все отрицает, а его матери вызвали бригаду психиатрической помощи, сообщается во вторник на сайте газеты «Вечерняя Москва».

«В понедельник, 2 июля, в полицию обратилась женщина. Она заявила, что ее сын несколько раз угрожал взорвать жилой дом. Стражи порядка провели проверку. Оказалось, что 56-летняя безработная заявительница злоупотребляет спиртными напитками», — говорится в сообщении.

Сын заявительницы рассказал, что ничего взрывать не собирался, и что у его матери очередное умопомешательство.

Как отмечается в сообщении, полицейские направили женщину на медицинское освидетельствование и вызвали ей бригаду психиатрической помощи. По факту случившегося проводится проверка.