Жительница столицы обвинила своего сына в подготовке теракта 

Жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что ее сын планирует организовать теракт, мужчина все отрицает, а его матери вызвали бригаду психиатрической помощи, сообщается во вторник на сайте газеты «Вечерняя Москва».
«В понедельник, 2 июля, в полицию обратилась женщина. Она заявила, что ее сын несколько раз угрожал взорвать жилой дом. Стражи порядка провели проверку. Оказалось, что 56-летняя безработная заявительница злоупотребляет спиртными напитками», — говорится в сообщении.
Сын заявительницы рассказал, что ничего взрывать не собирался, и что у его матери очередное умопомешательство.
Как отмечается в сообщении, полицейские направили женщину на медицинское освидетельствование и вызвали ей бригаду психиатрической помощи. По факту случившегося проводится проверка.