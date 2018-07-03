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«Нормальный нарезной батон не может стоить меньше 35 рублей»
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«Нормальный нарезной батон не может стоить меньше 35 рублей» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя результаты проверки хлеба, расписал его высокое качество. Может, речь о каком-то другом продукте, не том, который лежит в магазинах?
Роскачество закончило глобальную проверку хлеба, которая проводилась целый год. Сотрудники организации проверили 175 брендов в 62 регионах. Хлеб исследовали по 50 показателям, в том числе на безопасность и натуральность. Результаты превзошли все ожидания: 86% образцов соответствуют требованиям законодательства.
Даже Денис Мантуров растрогался и заявил, что проверка не подтвердила «распространенных потребительских мифов». Интересно, в каких продуктовых магазинах закупается министр, потому что эксперты его оптимизма не разделяют.
— Выполнение требований законодательства и высокое качество хлеба — это абсолютно разные вещи, — говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Есть продукцию, которая лежит на прилавках народных супермаркетов, безопасно, но насколько вкусно и полезно — вопрос. По словам Злочевского, широкое использование западных технологий, пищевых добавок, улучшителей снижает качество хлеба. Причина в том, что многие хлебопеки используют муку не высшего, а первого сорта или подольскую, а потом «обыгрывают» ее химией.
— Нормальный нарезной батон не может стоить меньше 35 рублей, — говорит Злочевский и приводит цифры: если в советские годы батон стоил в 2 раза дороже поездки на метро, то теперь в полтора раза дешевле — о каком высоком качестве может идти речь?
Но Мантуров на метро не ездит и батоны по 20 рублей тоже, наверное, не ест.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2018.
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