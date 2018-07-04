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Пытавшего сбежать на плоту из Сахалина проверят психологи
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Пытавшего сбежать на плоту из Сахалина проверят психологи 

News.ru 54 минуты назад
Фото: News.ru
Жителя сахалинского села Правда, который пытался добраться до Японии на самодельном плоту, обязали пройти психологическую экспертизу. Врачи выяснят, был ли вменяем мужчина во время принятия такого решения.
Глава Холмского районного собрания Александр Бородин отметил, что местные пограничники 30-летнего сельчанина Александра Коновалова сразу заподозрили в неадекватности.
Во время своего «путешествия» мужчина подтвердил пограничникам о том, что намерен добраться до Японии, а при задержании пытался оказать сопротивление, передаёт РИА Новости.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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