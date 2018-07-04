Пытавшего сбежать на плоту из Сахалина проверят психологи

Жителя сахалинского села Правда, который пытался добраться до Японии на самодельном плоту, обязали пройти психологическую экспертизу. Врачи выяснят, был ли вменяем мужчина во время принятия такого решения.