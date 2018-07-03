Королевская осанка: элементарные способы исправить сутулость

Во фразеологическом словаре можно встретить выражение «как аршин проглотил» — про неестественно прямого человека. Сейчас его уже и применить не к кому, потому что с повсеместной компьютеризацией и распространением офисной работы к нам пришла и повсеместная сутулость. А как хочется ходить по улице с горделивой осанкой: тогда и грудь кажется выше, и талия уже, и походка легче.

Но чтобы добиться поистине королевской осанки, придется и поработать как королеве.

1. Корсет: современно или старомодно?

В викторианскую эпоху корсеты были обязательным атрибутом дамского гардероба. Их носили так много времени, что это было даже вредно. Кроме того, барышни так привыкали, что осанку вместо мышц спины поддерживает китовый ус и плотные вставки, что без утягивающей одежды ссутуливались похлеще заядлых офисных червей. Поэтому дизайнерские стильные корсеты из кожи и кружев не помогут вам исправить осанку. А вот корректирующие медицинские корсеты — вполне. Принцип работы корректирующего корсета несколько иной, нежели у утягивающего. Сам он мало что поддерживает, а вот сидеть в нем со скрюченной спиной чертовски неудобно. Так что вы волей-неволей накачаете нужные мышцы и банально привыкнете сидеть прямо, нося корсет по несколько часов в день.

2. Сидячий образ жизни

Если вы много времени проводите сидя, особенно в течение рабочего дня, то сидеть нужно правильно. Смените стандартное офисное кресло на стул с жесткой спинкой или специальной ортопедической. Сидеть на них гораздо менее удобно, но это только на первых порах. Держите ноги ровно и прямо, отрегулируйте высоту стола, монитора и самого сиденья. Поставьте таймер на каждые 10 минут и перепроверяйте вашу «ровную» позицию. Поначалу это будет ужасно раздражать, но уже через пару дней выправляться вы будете на автомате. Второй хороший вариант — заменить офисное кресло фитболом хотя бы на несколько часов в день. На нем гораздо сложнее удерживать равновесие, а усидеть не прямо практически невозможно. Заодно подкачаете еще и ягодицы.

3. Невидимый «союзник»

Самый бюджетный вариант — запастись рулончиком лейкопластыря и использовать его для «имитации» корсета. С утра выпрямитесь и наклейте на голое тело вдоль спины две длинные полоски пластыря — справа и слева вдоль позвоночника. Следите, чтобы это был хороший и крепкий пластырь из тех, что приклеиваются намертво. Так как у вас на спине нет волос (мы очень на это надеемся!) или болячек, то отдирать его будет не больно. Возможно, на этом этапе вам понадобится помощник, так как даже с большим зеркалом наклеить ровные полоски на прямую спину очень сложно.

Как только вы будете пытаться согнуться, вы почувствуете, что полоски пластыря начнут стягивать кожу. Это станет своеобразной «напоминалкой», которая помешает сутулиться. Дополнительный плюс пластыря — он совершенно незаметен под одеждой в отличие от большинства видов медицинских корсетов. Но длительное ношение его на чувствительной коже может вызвать неудобства, так что этот способ хорош, но не на каждый день.

4. Кнут без пряника

Если вы работаете не в гордом одиночестве, а с другими людьми, то вам подойдет следующий способ. Договоритесь с коллегами и домочадцами, что будете выплачивать небольшую сумму в «штрафную банку» каждый раз, когда они застукают вас с сутулой спиной. Поначалу выплаты будут частыми, так что сумму ставьте небольшую, но скоро они сойдут на нет. А в конце недели или месяца потратьте сумму штрафа на приятный подарок всем, кто вам помогал. Идея со штрафом мотивирует далеко не всех, так что вместо денег можно использовать фанты. За каждый раз, когда вы проштрафитесь, договоритесь выполнять несложный, но веселый фант, который вы случайно вытащите из шляпы. Придумыванием фантов могут заняться всё те же коллеги. А если они будут жульничать и говорить, что вы скрючились в три погибели, когда вы сидите стройная как кипарис, то фант в наказание будут тянуть уже они сами!

5. Старый добрый спорт

Кто не знает о том, что укрепление мышц спины поможет справиться с плохой осанкой? Но что мы упускаем — так это тот факт, что осанка зависит далеко не только от крепких мышц спины. Да, ты можешь потратить немало часов, чтобы получить крепкую спину, но, скорее всего, она так и останется сутулой, без упражнений на пресс, плечи, шею и ягодицы. Для работы над всеми группами мышц тела ты можешь использовать фитнес-резинки — эластичные латексные ленты разной жесткости. Они обеспечивают равномерную нагрузку на мышцы, при этом сводя к минимум риск появления травм связок и суставов. Их можно использовать даже для привычных упражнений, например, приседаний или махов ногами, так что такой эспандер — отличный аксессуар для домашних тренировок, который не займет много места. Кроме того, они подходят даже тем, кому противопоказаны нагрузки с дополнительным весом из-за проблем с позвоночником.

Каждая резинка имеет несколько уровней нагрузки в зависимости от жесткости резины, и отличить их обычно можно по цвету. Лучше всего приобрести набор из нескольких резинок разного сопротивления, чтобы тренировать каждую группу мышц с разной нагрузкой.

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