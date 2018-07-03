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Астраханский матрос спас тонувших на Волге девочек
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Астраханский матрос спас тонувших на Волге девочек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости. Матрос-спасатель вытащил из воды двух девочек, которые ночью пытались вплавь добраться с острова на другой берег Волги в Астраханской области и чуть не утонули, сообщает областная спасательно-пожарная служба региона «Волгоспас».
Инцидент произошел накануне около полуночи в селе Енотаевка Астраханской области. Матрос-спасатель службы спасения на воде ГКУ «Волгоспас» услышал крики о помощи, которые раздавались со стороны соседнего острова на Волге.
"Там они увидели двух девочек, как оказалось позже 2004 и 2011 годов рождения, которые находились в воде и звали на помощь", — говорится в сообщении. Дети были доставлены на берег и переданы родителям.
Девочки пояснили, что они вместе с компанией переправились на местный остров, чтобы искупаться. По какой-то причине их оставили на острове, и они решили самостоятельно переплыть с острова на другой берег, но осознав, что не доплывут, стали звать на помощь. Почему детей оставили на пляже, пока не установлено, проводится проверка.
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