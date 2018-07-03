Астраханский матрос спас тонувших на Волге девочек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости . Матрос-спасатель вытащил из воды двух девочек, которые ночью пытались вплавь добраться с острова на другой берег Волги в Астраханской области и чуть не утонули, сообщает областная спасательно-пожарная служба региона «Волгоспас».

Инцидент произошел накануне около полуночи в селе Енотаевка Астраханской области. Матрос-спасатель службы спасения на воде ГКУ «Волгоспас» услышал крики о помощи, которые раздавались со стороны соседнего острова на Волге.

"Там они увидели двух девочек, как оказалось позже 2004 и 2011 годов рождения, которые находились в воде и звали на помощь", — говорится в сообщении. Дети были доставлены на берег и переданы родителям.

Девочки пояснили, что они вместе с компанией переправились на местный остров, чтобы искупаться. По какой-то причине их оставили на острове, и они решили самостоятельно переплыть с острова на другой берег, но осознав, что не доплывут, стали звать на помощь. Почему детей оставили на пляже, пока не установлено, проводится проверка.