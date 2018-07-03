Суд заканчивает рассмотрение дела экс-директора гимназии №1 Любови Картамышевой

«Рассмотрение почти закончено, осталось приобщить к делу видеозапись факта передачи денег, — сообщил Эльчин Мамедов . — Планируется, что это будет сделано 31 июля, а затем пройдут прения сторон, после чего суд примет решение».

Напомним, Любовь Картамышеву обвиняют по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — в вымогательстве и получении взятки.

С 21 по 28 апреля к ней обратились с просьбой принять в 4-й класс гимназии двух детей самарчанки Елены Ксенофонтовой . По версии следствия, Картамышева сообщила, что гимназия нуждается в деньгах на ремонт крыши бассейна.

Детей приняли в учебное учреждение, деньги передали (тремя траншами, причем «наличкой» из рук мамы этих детей в руки Картамышевой). Получила Картамышева всего 800 тыс. руб. : два раза по 300 тыс. и еще один раз 200 тыс. рублей. Сразу после передачи последних денег директора гимназии задержали, возбудили в отношении нее уголовное дело, а вскоре уволили.

"Моя подзащитная не отрицает, что взяла деньги, — отметил один из адвокатов Картамышевой Эльчин Мамедов. — Но мы хотим показать, как развивались события, и доказать, что эти деньги — не взятка".

Свою версию сообщила суду и Любовь Картамышева.

"Я работала в гимназии с 1991 года, практически с момента основания, — припомнила она. — Сначала учителем, потом завучем, а с 2006 г. — директором. При прошлом директоре были введены в эксплуатацию бассейн, спортплощадка и тир. Но прошло 11 лет, площадка, тир и бассейн стали приходить в негодность".

Любовь Картамышева поведала суду, как в тире, находившемся в подвальном помещении гимназии, разрасталась плесень, «угрожавшая жизни учеников», а крыша бассейна элитного учреждения давала течь и протекала все сильнее, а позже и вовсе «появилась угроза обрушения».

"Я писала письма об этом в департамент образования Самары, просила средств на ремонт, — рассказала в суде в присутствии журналистов Любовь Картамышева. — Но денег не выделялось. Даже на проведенном совещании директоров школ сказали, что денег нет и потому просить можно только на самые необходимые нужды".

Самым необходимым из всего, что было необходимо гимназии, Любовь Картамышева сочла ремонт тира — его на тот момент уже закрыли от учеников, занятия по физкультуре и ОБЖ там перестали проводить. По словам Картамышевой, деньги на ремонт тира по просьбе пообещали выделить, поэтому в гимназии даже озаботились составлением сметы — в ней фигурировала сумма 10 млн рублей.

"Весной мы с моим заместителем Пичужкиной уже говорили о том, что если крыша бассейна не будет отремонтирована, придется прекратить занятия физкультурой и там, — сообщила Картамышева. — Это было очень печально. У нас в школе работали серьезные тренеры, они требовали хороших условий".

Ну, а дальше, со слов Картамышевой, она получила просьбу принять в гимназию двух девочек и вопрос «Чем можно помочь гимназии?»

"Я представила две сметы — на ремонт крыши бассейна и на ремонт гаража, — вспоминает Картамышева. — К моему удивлению, выбрана была смета на ремонт крыши бассейна, хотя она была больше".

По словам самой Картамышевой, ранее в гимназии уже были случаи, когда родители оплачивали какие-то ремонтные работы в дар гимназии. Но тогда родители переводили деньги подрядчику сами. На этот же раз Картамышевой на стол положили наличные, и она якобы согласилась взять «наличку» отчасти потому, что слышала о заболевании родительницы и сочла, что той со своим диагнозом будет некогда заниматься договорами с подрядчиком и прочими ремонтными делами.

Также по словам Любови Картамышевой, деньги на ремонт крыши бассейна она передавала выбранному подрядчику Василию Емельянову, который и ранее делал какие-то работы для гимназии.