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Час открытий ждет детей в районе Лефортово
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Час открытий ждет детей в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Летнее занимательно мероприятие «В сладком царстве, шоколадном государстве» состоится в библиотеке № 119 района Лефортово.
— Юных гостей учреждения культуры будет ждать занимательный час познаний и открытий, увлекательные викторины, разнообразные конкурсы и забавы, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Гостей в возрасте от шести лет ждут 06 июля по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. Начало — в 14.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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