Час открытий ждет детей в районе Лефортово

Летнее занимательно мероприятие «В сладком царстве, шоколадном государстве» состоится в библиотеке № 119 района Лефортово.

— Юных гостей учреждения культуры будет ждать занимательный час познаний и открытий, увлекательные викторины, разнообразные конкурсы и забавы, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков

Гостей в возрасте от шести лет ждут 06 июля по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. Начало — в 14.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется.