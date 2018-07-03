Ольга Серябкина покажет фокус на миллион

Звездные судьи попробуют вместе со зрителями понять, как устроены самые популярные современные трюки фокусников и иллюзионистов из России, Германии, Казахстана, Украины. Автор самого эффектного и сложного фокуса станет победителем в получит приз в миллион рублей.

— Для меня было удивлением, когда участники шоу угадывали число, которое я загадала, номер телефона или имена людей, которые я просто держала в голове, — восхищается Ольга Серябкина . — Это невероятно, мне безумно интересно, как они это делают. Но я считаю, что не всегда стоит разгадывать фокусы — пусть что-то остается тайной, загадкой. Это лишь добавит азарта фокуснику. Честно, несколько фокусов мне удалось угадать, но лишь по причине того, что кто-то не смог справиться со своей работой на все 100 процентов.

Впрочем, селебрити могут и не заметить какие секреты скрывают участники шоу, зато от внимательных глаз известного во всем мире иллюзиониста, призера международных конкурсов фокусников в Европе и Америке Александра Муратаева ничего не скроется.

— Фокусники очень быстро адаптируются ко всему новому — в «продвинутости» технических устройств мы не уступаем спецслужбам — рассказывает автор проекта и популярный блогер Александр Муратаев. — И если пятнадцать лет назад публику можно было удивить включением света по хлопку, то сейчас мы, например, можем разговаривать по пальцу, передавая звук через кость. В этом искусстве нужно всегда быть на шаг впереди, интересоваться всем новым, следить за мировыми тенденциями и изобретениями.