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Серябкина, Родригез и другие звезды узнают тайны иллюзий в шоу «Все, кроме обычного»
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Серябкина, Родригез и другие звезды узнают тайны иллюзий в шоу «Все, кроме обычного» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Тимур Родригез, Ольга Серябкина, Юлианна Караулова, и звезда «Однажды в России» Азамат Мусагалиев скоро смогут раскрыть некоторые тайны иллюзионистов. Уже через месяц выйдет шоу «Все, кроме обычного», в котором примут участие фокусники и иллюзионисты из разных стран. Помог создать этот проект знаменитый во всем мире шоумен, призер нескольких конкурсов Александр Муратаев.
Он пообещал, что самые передовые иллюзионисты будут удивлять новыми необычными иллюзиями и ловко обманывать зрителя, демонстрируя магию и ловкость рук. Отечественные звезды вошли в состав жюри и будут решать, кто из конкурсантов удостоится приза в один миллион рублей. Куш сорвет тот, кто покажет самый эффектный и сложный фокус, который впечатлит членов жюри и зрителей.
«Для меня было удивлением, когда участники шоу угадывали число, которое я загадала, номер телефона или имена людей, которые я просто держала в голове. Это просто невероятно, и мне безумно интересно, как они это делают», — поделилась своими впечатлениями Серябкина. Другой судья Азамат Мусагалиев отметил, что шоу его поразило. Он заверил, что зрители увидят настоящую магию, так как видеомонтаж не использовался во время и после съемок этого проекта.
Зрители насладятся невероятными фокусами и увидят самых передовых иллюзионистов / фото: пресс-служба канала ТВ-3  Шоу «Все, кроме обычного», созданное Comedy Club Production при участии иллюзиониста Муратаева, будет транслироваться на канале «ТВ-3». Зрители смогу приоткрыть для себя мир магии и волшебства уже 4 августа 2018 года.
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