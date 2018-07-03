Серябкина, Родригез и другие звезды узнают тайны иллюзий в шоу «Все, кроме обычного»

Он пообещал, что самые передовые иллюзионисты будут удивлять новыми необычными иллюзиями и ловко обманывать зрителя, демонстрируя магию и ловкость рук. Отечественные звезды вошли в состав жюри и будут решать, кто из конкурсантов удостоится приза в один миллион рублей. Куш сорвет тот, кто покажет самый эффектный и сложный фокус, который впечатлит членов жюри и зрителей.

«Для меня было удивлением, когда участники шоу угадывали число, которое я загадала, номер телефона или имена людей, которые я просто держала в голове. Это просто невероятно, и мне безумно интересно, как они это делают», — поделилась своими впечатлениями Серябкина. Другой судья Азамат Мусагалиев отметил, что шоу его поразило. Он заверил, что зрители увидят настоящую магию, так как видеомонтаж не использовался во время и после съемок этого проекта.

Зрители насладятся невероятными фокусами и увидят самых передовых иллюзионистов / фото: пресс-служба канала ТВ-3 Шоу «Все, кроме обычного», созданное Comedy Club Production при участии иллюзиониста Муратаева, будет транслироваться на канале «ТВ-3». Зрители смогу приоткрыть для себя мир магии и волшебства уже 4 августа 2018 года.