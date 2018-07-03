Весёлые старты прошли в ДК Дружба

Фото: ДК «Дружба»

Сегодня в доме культуры «Дружба» для юных гостей и жителей поселения Вороновское прошла игровая программа" «Весёлые старты в зоопарке». Об этом сообщается на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.

Юные вороновцы с удовольствием принимали участие в различных спортивных конкурсах, эстафеты и выполняли задания ведущего. В завершении мероприятия все участники получили подарки.

Напомним, дом культуры «Дружба» представил афишу мероприятий для детей на июль месяц.