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Весёлые старты прошли в ДК Дружба
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Весёлые старты прошли в ДК Дружба 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: ДК «Дружба»
Сегодня в доме культуры «Дружба» для юных гостей и жителей поселения Вороновское прошла игровая программа" «Весёлые старты в зоопарке». Об этом сообщается на официальной странице культурного учреждения в социальных сетях.
Юные вороновцы с удовольствием принимали участие в различных спортивных конкурсах, эстафеты и выполняли задания ведущего. В завершении мероприятия все участники получили подарки.
Напомним, дом культуры «Дружба» представил афишу мероприятий для детей на июль месяц.
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