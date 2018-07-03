Москва ищет звёзд инноваций будущего среди школьников столицы

До 15 августа продлится прием заявок учеников московских школ на Конкурс высокотехнологичных и социальных проектов для школьников «Юные Инноваторы Москвы 2018 Инновации будущего».

». В этом году смотр проектов юных дарований в области инноваций становится ежегодным событием и включен в программу форума «Город образования» — мегапроекта московского правительства , которое с 30 августа по 2 сентября представит отечественным регионам и зарубежным гостям уникальные технологии столичного образования в контексте развития городской среды.

Приём заявок на конкурс юных инноваторов стартовал 13 июня. На сайте конкурса авторы и команды разработчиков могут зарегистрироваться и представить свои работы в формате реализованного проекта или его прототипа.

5-11 классов московских школ. К 10-17-летним авторам инноваций предъявляются самые высокие требования «по взрослому разряду». Так, от ребят на конкурсе ждут не просто идеи и изобретения, но и экономически рассчитанные модели их внедрения в реальную жизнь. Участники конкурса должны доказать, что их проект реально изменит жизнь в городе к лучшему — и показать, как это можно сделать наиболее экономичным и эффективным образом. Социальная направленность проекта и его адаптация к задаче развития города Москвы — один из самых важных критериев оценки представленных на конкурс работ.

С 16 по 21 августа экспертное жюри в составе руководителей крупных предприятий, инновационных компаний и ведущих отечественных акселераторов определит авторов и команды проектов, которые будут допущены к очному отбору проектов 22 — 29 августа.

Финальный питчинг и награждение победителей конкурса состоится 31 августа в торжественной обстановке во время работы Форума «Город образования». Юные звёзды инноваций будущего города Москвы получат в качестве призов планшеты Apple iPad mini 4, смарт-часы Apple Watch и не менее ценные сертификаты на обучающие программы.

Вне зависимости от победы, у участников конкурса «Юные Инноваторы Москвы 2018. Инновации будущего» появится возможность не просто попробовать себя на ниве инноваций, но и прокачать свои навыки оформления и презентации проектов, получить представление об актуальных запросах и «правилах игры» бизнеса. Школьники смогут сравнить собственные наработки с проектами соперников. Кроме того, ребят ждёт насыщенная, богатая событиями интерактивная программа форума «Город образования», где они смогут познакомиться с мегапроектами столицы, увидеть WorldSkills Show, поучаствовать во флешмобе «Профессии будущего», городском фестивале хакатонов и квестов, в благотворительном забеге и других мероприятиях Форума, а также пообщаться со своими сверстниками из 90 городов мира, которые приедут состязаться в Олимпиаде мегаполисов.