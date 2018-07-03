Мужчина стал одержим порно со своей женой. На ролике не она, но тему обсуждают всем селом

В семье из города Коряжмы Архангельской области произошли какие‐то мистические вещи ‐ отец семейства обвинил супругу в том, что она снимается в порно и зарабатывает на этом деньги. Свою позицию он доказал при помощи видео, на котором якобы изображена его возлюбленная. Женщина отрицает свою причастность к таким утехам и вообще не может понять, где ее муж нашел сходство. Эту тему начали обсуждать даже в поселке, где прописана женщина. Как порно из Коряжмы рассорило всю семью ‐ в материале «360».

Порно раздора

Все началось еще в ноябре 2017 года. Мужчине, назовем его В., прислали порно в соцсетях, на котором он увидел собственную жену, назовем ее С. Причем ролик скинули не только мужчине, но и сыновьям пары — их двое и они уже довольно взрослые. Родственники узнали на кадрах свою маму по голосу, особым приметам, волосам, манерам и другим деталям. В семье трое детей — старшая дочь 1989 года рождения и два сына 1993 года рождения.

Источник фото: телеканал «360»

Женщина подала заявление о клевете в полицию и полностью отрицает, что на ролике она. С мужем она не живет и не общается с ноября 2017 года. До этого примерно семь месяцев она жила с дочерью и помогала ей с новорожденным ребенком. После чего они переехали в Коряжму. В то время ее супруг проживал в поселке Широкий Прилук Архангельской области и часто приезжал в гости. Отношения были хорошие, а конфликтов не было. Мужчина не пил.

16 ноября 2017 года женщина пришла домой в городе Коряжма и увидела своего мужа, который не предупредил о своем приезде. Когда она вошла в квартиру, то увидела стоящий на столе открытый ноутбук. Пара поговорила, выпила шампанского, после чего мужчина предложил ей посмотреть одно видео.

Ролик был порнографического содержания, а на просьбу женщины выключить видео, мужчина ответил отказом. После этого муж сказал, что на видео она. Шокированная женщина утверждала, что не похожа на участницу ролика.

Однако мужчина гнул свою линию, что есть подозрительное сходство по нижней части лица, рукам и другим деталям. На кадрах у участницы видео на пальцах три кольца, она ярко накрашена, а голос, по словам супруга, очень похож на голос его жены.

В то же время женщина заявила, что никогда не носила по три кольца на пальцах и никогда не красилась так ярко.

После чего мужчина заявил, что этот ролик ему прислали еще пять лет назад. Но конкретизировать, кто прислал, не стал. Также он добавил, что сам ролик был снят 12 лет назад.

Утром следующего дня С. пришла домой, а ее муж уже спокойно с ней разговаривал. Во время завтрака он снова начал обсуждение видео. Подавать заявление в полицию муж отказался. Вместо этого он предложил некоему Ахмеду сделать экспертизу видео. Мужчина позвонил этому Ахмеду и начал договариваться по поводу вышеуказанного мероприятия.

В дальнейшем муж от своих слов отказался. Он уверял, что Ахмед — автомеханик, а ни о каком видео они ни разу не разговаривали.

Сельские сплетни

Некоторое время спустя женщина позвонила своей подруге в родное село Широкий Прилук, чтобы узнать, не говорят ли про нее что-то плохое. Знакомая ответила, что горожане знают о каком-то видео от ее мужа В. Однако, что это за видео, никто не знает.

По словам С., ее супруг одержим видео. Он постоянно врет и придумывает всякие байки. Например, он утверждал, что делал какие-то экспертизы, хотя ни одного результата этих тестов нет. В. также придумывал, что его жена зарабатывает деньги на роликах порнографического содержания.

В. обвинил жену, что она постоянно ему изменяла. Хотя, по ее словам, за 30 лет брака никогда такого не делала.

Дочь пары просила отца скинуть само видео, чтобы удостовериться в его существовании. Однако В. отказывался, объясняя это разными сомнительными причинами. В итоге он показал ролик дочери. Девушка не нашла никакого сходства между ее матерью и участницей видео.

Девушка подтвердила, что часть лица действительно похожа на черты ее матери, как и щель между зубов. Однако другие части тела, включая половые органы, никак не похожи. Пока не очень ясно, откуда дочь знает про половые органы своей матери, но это уже другая история.

Дочь считает, что отец нашел случайное видео в Сети, после чего внушил себе, что на ролике его жена. К слову, В. говорил дочери, что хотел бы, чтобы его супруга вытворяла в постели то же самое, что и участница видео.

Допросы

Во время допроса дочь пары подтвердила, что на видео не ее мама: кажется, что на ролике она, но при более детальном просмотре можно заметить расхождения в чертах лица, голосе. У девушки сложилось впечатление, что на ролик наложили звук с помощью монтажа. По мнению девушки, отец сделал все специально, чтобы его жена чувствовала себя должной и виноватой. В том числе, из-за этого видео сыновья перестали общаться с матерью.

Следующим опрошенным был сам В. Он рассказал, что получил видео в марте 2017 года. Свою жену он узнал по внешности, манерам, речи и обстановке в квартире. Он догадался, что ролик сняли в августе 2016 года — в то время у них в спальне были полы зеленого цвета. На записи были такие же.

Также он объяснил слова жены про видео пятилетней давности. Имеется ввиду фраза, что он якобы получил ролик пять лет назад. Он пояснил, что это не запись ему прислали пять лет назад, а пять лет назад говорили, что жена ему изменяет. Кроме того, он отрицает, что делал какие-либо экспертизы по поводу ролика.

А тот разговор с неким Ахмедом был сымитирован, чтобы выбить признание из жены.

Итоги

Следователи провели проверку и установили, что в действиях В. нет признаков состава преступления, предусмотренного статьей о неприкосновенности частной жизни. Следователи отказались возбуждать уголовное дело.