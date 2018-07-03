Девушка Илона Маска поздравила его с днем рождения на русском

София Гарбовская , редактор ленты новостей В мае Илон Маск официально представил свою новую девушку на Met Gala: ей оказалась 30-летняя канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Grimes. Дружба бизнесмена и звезды завязалась благодаря одной и той же шутке, которую они придумали независимо друг от друга (да, и такое бывает!), а поскольку шутки у Илона непростые, как и он сам, Маск пришел в восторг от интеллекта девушки и захотел познакомиться с ней поближе. Недавно основателю Tesla исполнилось 47 лет, и Клэр поздравила его в Instagram — правда, почему-то… на русском. «Мой демон, — написала она под снимком праздничного торта, добавив эмодзи черного сердца и летающей тарелки. — С днем рождения». Впрочем, объяснить это довольно легко: у девушки французские и украинские корни, которыми она очень гордится, а в интервью Клэр рассказывала, что росла рядом с бабушкой и дедушкой, которые много говорили на русском языке. Граймс — поклонница Анны Ахматовой («Она довольно крутая леди») и русской литературы: она даже перекладывала на музыку строки стихотворения Александра Пушкина «Я вас любил». Вот только Илон вряд ли понял Клэр с первого раза: у него-то, в отличие от певицы, украинских корней нет. Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите