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Девушка Илона Маска поздравила его с днем рождения на русском
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Девушка Илона Маска поздравила его с днем рождения на русском 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
В мае Илон Маск официально представил свою новую девушку на Met Gala: ей оказалась 30-летняя канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Grimes. Дружба бизнесмена и звезды завязалась благодаря одной и той же шутке, которую они придумали независимо друг от друга (да, и такое бывает!), а поскольку шутки у Илона непростые, как и он сам, Маск пришел в восторг от интеллекта девушки и захотел познакомиться с ней поближе.
Недавно основателю Tesla исполнилось 47 лет, и Клэр поздравила его в Instagram — правда, почему-то… на русском. «Мой демон, — написала она под снимком праздничного торта, добавив эмодзи черного сердца и летающей тарелки. — С днем рождения». Впрочем, объяснить это довольно легко: у девушки французские и украинские корни, которыми она очень гордится, а в интервью Клэр рассказывала, что росла рядом с бабушкой и дедушкой, которые много говорили на русском языке. Граймс — поклонница Анны Ахматовой («Она довольно крутая леди») и русской литературы: она даже перекладывала на музыку строки стихотворения Александра Пушкина «Я вас любил». Вот только Илон вряд ли понял Клэр с первого раза: у него-то, в отличие от певицы, украинских корней нет.
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