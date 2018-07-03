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Это генетика: сын Олега Газманова выглядит значительно моложе своего возраста
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Это генетика: сын Олега Газманова выглядит значительно моложе своего возраста 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня сын Олега Газманова Родион отмечает день рождения. Трудно поверить, но наследнику известной фамилии исполняется 37 лет. Отметим, что Родион выглядит значительно моложе своих лет.
Одной из первых Родиона поздравила его мама Марина. Она трогательно обратилась к любимому сыну в своем микроблоге.
«Дорогой человек! Проснулась сегодня утром в Италии, будто услышав твой возглас из Калининграда: 37 — это здорово! Это правда здорово! Уже не мальчик, а молодой мужчина: талантливый, свободный, жизнерадостный. Живи на полную, твори гармонию, вытворяй немножко … Мы у тебя есть! Ждём твоих киношек с новенького дрона. Будем поздравлять тебя целый день! Нас много!» — написала Марина.
Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Родиону долгих лет жизни и творческих успехов. Также подписчики отметили, что певец явно унаследовал гены своих знаменитых родителей. Отметим, что и сам Олег Газманов, и его супруга Марина выглядят значительно моложе своего возраста. И Родион в свои уже 37 лет выглядит как минимум на десять лет моложе.
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«На отца похож!», «Как на своего папу похож! С днем рождения!», «Родион красавец», «Ого! 37 лет? А я думал он мальчик молоденький, хорошо сохранился!Отличное воспитание, умный и талантливый парень с небесной улыбкой!» — отметили в комментариях поклонники.
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