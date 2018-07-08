Красноярская медведица ошиблась, предсказав победу России над Хорватией 

Питомцы красноярского парка «Роев ручей» не раз выступали в роли предсказателей и довольно успешно. Белая медведица Аврора, в своё время точно указала в преддверии президентских выборов в США на Дональда Трампа. В этот раз сотрудники парка предложили медведице на выбор два арбуза с флагами стран. Аврора, выйдя из своего жилища, сначала подошла к арбузу с российским флагом, потом к «соперникам» и вновь вернулась к нашему, захватив его зубами. Видимо, эти метания означали послематчевые пенальти, а это такая лотерея, что даже медведь может ошибиться. Россия уступила Хорватии по пенальти 3:4, но впервые в своей истории прошла до ¼!