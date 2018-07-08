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Утешительный фоторепортаж: смотрите на самых красивых болельщиц матча Россия — Хорватия
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Утешительный фоторепортаж: смотрите на самых красивых болельщиц матча Россия — Хорватия 

nn.ru 35 минут назад
Фото: nn.ru
Но даже после проигрыша болельщики не перестают благодарить и поддерживать сборную Россию. Ведь такого футбола мы не видели 32 года! Команда вышла из группы и дошла до четвертьфинала, подарив всем настоящий футбольный праздник! Это было круто!
А мы хотим поддержать самих болельщиков, которые все это время создавали безумную атмосферу в разных городах России!
Мы отобрали фотографии красоток, которые вместе со всей страной переживали за российскую сборную. Смотрите на этих ярких и эмоциональных болельщиц и не грустите!
Все новости о ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде — в специальном разделе.
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