В городах чемпионата главный магнит — это футбол, но в Сочи едут ради отдыха у моря

В большинстве российских городов, где в эти дни проходят игры чемпионата мира по футболу, словно устроена огромная футбольная вечеринка. В Сочи все не так. Семьи с детьми отдыхают у моря, и их больше, чем футбольных болельщиков.

Шум моря, летнее солнце и температуры намного выше 30 градусов привлекают к отдыху на пляже. Сюда прилетают тысячи россиян, так как Сочи — популярное курортное направление.

«Да, Сочи — очень красивый город. Мы, правда, приехали сюда только на игру, но тут замечательно. Солнце, море… Да, мне тут нравится», — оглядывает все вокруг болельщик Маркос в уругвайской форме. Перед ним — олимпийский стадион, а за его спиной — море.

В других городах футбольное настроение царит день и ночь, но в Сочи оно появляется только во время игр. Вообще же верх берет валяние у моря, распитие коктейлей, велосипедные прогулки и, например, походы в парк развлечений. После зимних Олимпийских игр 2014 года популярность города только выросла.

«Олимпиада помогла нашему городу. Раньше сюда тоже ездило много людей в отпуск, но теперь Сочи прославился еще больше», — объясняет продавец Михаил.

Он продает со своего лотка квас — забродивший злаковый напиток с низким содержанием алкоголя. У соседнего продавца — популярная вареная кукуруза.

«Жаль, что мы здесь всего на день и не можем побыть здесь подольше. Мы возвращаемся в Москву, которую хотим получше осмотреть, и где дождемся следующей игры Уругвая», — рассказывает уругвайский болельщик.

Маркос увидит разительную разницу. Москва — это, наоборот, город, где футбольное безумие проявилось больше всего. Хотя заспанный Сочи тоже иногда просыпается, когда болельщики празднуют победу в барах и на пляжах.

Сочи — один из 11 городов, где проводятся игры чемпионата мира по футболу. После четырех игр группового этапа и одной игры одной восьмой Россия и Хорватия поборются там за выход в полуфинал. А потом в Сочи уже останутся только отдыхающие.