В Сочи португальская болельщица вытащила из моря тонущего колумбийца

Бет Элизабет Барбоза вместе с мужем приехала из Португалии в Сочи. Как они сами рассказали, большую часть времени на курорте проводили на море и на экскурсиях. В минувшие выходные во время отдыха на пляже, Элизабет увидела, как в море, которое изрядно штормило, тонет мужчина.

Она сразу бросилась ему на помощь, схватила его в воде и вытянула на берег. Уже на суше выяснилось, что жительница Лиссабона по профессии — спасатель. Уже много лет Элизабет спасает жизни людей в пригороде столицы Португалии.

Медицинская помощь спасенному не понадобилось, правда, он не на шутку испугался. Выяснилось, что потерпевший приехал в Сочи из Колумбии, сообщает «МаксПортал».