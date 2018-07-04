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В Сочи португальская болельщица вытащила из моря тонущего колумбийца
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В Сочи португальская болельщица вытащила из моря тонущего колумбийца 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Бет Элизабет Барбоза вместе с мужем приехала из Португалии в Сочи. Как они сами рассказали, большую часть времени на курорте проводили на море и на экскурсиях. В минувшие выходные во время отдыха на пляже, Элизабет увидела, как в море, которое изрядно штормило, тонет мужчина.
Она сразу бросилась ему на помощь, схватила его в воде и вытянула на берег. Уже на суше выяснилось, что жительница Лиссабона по профессии — спасатель. Уже много лет Элизабет спасает жизни людей в пригороде столицы Португалии.
Медицинская помощь спасенному не понадобилось, правда, он не на шутку испугался. Выяснилось, что потерпевший приехал в Сочи из Колумбии, сообщает «МаксПортал».
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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