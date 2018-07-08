Ещё
Владимир Путин назвал игроков сборной России героями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владимир Путин назвал игроков сборной России героями 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Пресс-секретарь президента России рассказал, как глава государства оценил результаты матча с Хорватией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства следил за матчем с Хорватией и болел за сборную России.
«Он смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей борьбе. Но для нас они молодцы, герои. Они умирали на поле. Он гордится нашими спортсменами», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила сборной Хорватии по пенальти в мачте четвертьфинала чемпионата мира по футболу.
ТК «Звезда»: последние новости
Родители дали согласие на эвакуацию своих детей из затопленной пещеры в Таиланде Ласковый кот ворвался в интервью польского историка Свыше 300 школьников хотят поступить в Пермское СВУ
Женский форум  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Как маскируют беременность звезд на съемках2
10 самых богатых детей с YouTube3
Лучший оргазм в твоей жизни: что нужно знать о сквирте4
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми2
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение