Владимир Путин назвал игроков сборной России героями

Пресс-секретарь президента России рассказал, как глава государства оценил результаты матча с Хорватией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства следил за матчем с Хорватией и болел за сборную России.

«Он смотрел, болел. Наши проиграли в честной красивейшей борьбе. Но для нас они молодцы, герои. Они умирали на поле. Он гордится нашими спортсменами», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила сборной Хорватии по пенальти в мачте четвертьфинала чемпионата мира по футболу.