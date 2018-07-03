Брак, от которого не уйти: Как сожители по воле закона станут супругами

Законопроект, который сотрет черту между любовниками с общим бытом и трепетным брачным союзом, подготовил член Совета Федерации Антон Беляков . Сенатор предлагает ввести понятие фактических брачных отношений. Что это означает на практике и для чего это нужно? Автор нового закона указывает на то, что за последнюю четверть века, институт брака пал: молодые люди больше не хотят регистрировать отношения. Доказательство тому — статистика ВЦИОМ . Согласно последним данным, 63% россиян полагают, что если мужчина и женщина проживают вместе, ведут общее хозяйство, но при этом не расписаны, — их все равно можно называть мужем и женой.

Фото: tassphoto.com Куда более патриархальную позицию высказывают россияне о судьбах таких семей, если в них появляются дети. Здесь уже 59% опрошенных меняют свою точку зрения и утверждают, что союз, в котором родился ребенок, должен быть обязательно зарегистрирован государственным органом. Это якобы избавит плод любви от морального прессинга, которому, по мнению людей, подвергаются дети из неполных семей.

Фото: tassphoto.com Вторым поводом для заключения официального брака опрошенные считают меркантильную составляющую. Дескать, любовь любовью, но когда она заканчивается, делить приходится не только обиды, но еще и имущество. Да и ответственность перед законом очень мотивирует родителей в решении вопроса о воспитании совместного ребенка, а также его содержании.

Фото: tassphoto.com Если влюбленные в свое время в ЗАГС не пошли, то спустя пять лет отношений шансов, что мужчина позовет замуж практически нет, — это доводы психологов. А вот то, что по российским законам, у таких сожителей, нет нажитого непосильным трудом совместного имущества, — считает сенатор Беляков, — крайне не честно. Ведь за плечами у таких пар и совместный ремонт, и покупка посудомоечной машины, да и, возможно, дорогие подарки друг другу, которые при расставании некоторые индивидуумы непременно требуют вернуть. А если в лопнувшем союзе оказался замешан еще и ребенок, то это и вовсе ни в какие ворота, полагает автор проекта, — ведь тогда малыш практически лишается права не только на полную семью, но и на материальную поддержку, оставившего его родителя. Как правило, отца.

Фото: tassphoto.com В законопроекте сенатор опирается на опыт зарубежных стран, в которых фактические брачные отношения приравнены к официальному браку. На участников таких союзов распространяются все имущественные права и обязанности. В частности, в Швеции, делить нажитое после завершения отношений, разрешено аж с 1987 года. В Бельгии институт сожительства как разновидность гражданско-правового договора был введен в 1998 году, то есть ровно двадцать лет назад. Во Франции с 99-го действует статья Гражданского кодекса «О договоре о совместной жизни и о сожительстве». Альтернатива брака, как и сам брак, также подлежит госрегистрации. Чтобы считаться официальным сожителем и партнером в Германии достаточно вместе прожить более года. Доказанные признаки фактических брачных отношений позволяют нуждающемуся фактическому супругу требовать содержания.

Фото: tassphoto.com — Законодательное признание фактических брачных отношений, сложившихся в российском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, укрепит социальные основы общества, — приводит слова сенатора Белякова « Российская газета ».

Беляков предлагает закрепить правовой статус фактических брачных отношений в Семейном кодексе Российской Федерации. Чтобы считаться фактическим супругом, в случае принятия закона, в России будет достаточно прожить вместе пять лет, а также вести общий быт. Как это будет доказываться на практике, пока не оговаривается. Так что полу-легальным супругам, планирующим в будущем делить жизнь, имущество и детей, стоит начать собирать улики, подтверждающие совместную жизнь. Ими могут оказаться, например, фото— и видео-материалы с теплых семейных вечеров, а также чеки и договоры на крупные покупки. Новый закон, в случае его принятия, призовет к ответственности равно и тех, кто вовремя не сделал предложение и тех, кто его делать и не собирался.

Ания Батаева