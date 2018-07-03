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В Твери без вести пропали два друга
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В Твери без вести пропали два друга 

tvernews.ru 50 минут назад
Фото: tvernews.ru
Разыскиваются: Птичкин Александр Сергеевич 20.10.1991, и Поляков Андрей Иванович 1989 года. Оба пропали 1 июля. С вечера воскресенья у обоих отключены мобильные телефоны, с этого дня они не выходят на связь с родственниками.
В редакцию ТИА обратилась супруга одного из пропавших. Девушка рассказала, что молодые люди — два друга. 1 июля около 17 часов вышли из дома по проспекту 50 лет Октября. Еще вечером, сообщает Юлия Птичкина, в 22 часа ее муж выходил на связь и говорил, что возвращается домой. После этого связь с ним оборвалась.
Александр Птичкин был одет: белая футболка, голубые джинсы и черная кожаная куртка. При себе имел паспорт и телефон.
Андрей Поляков: коричневая кожаная куртка и серые спортивные штаны.
— Последняя информация у меня такая, что их обоих видели 1 июля около 12 часов ночи на ул. Спартака. Помогите, пожалуйста, их найти. Такое впервые. Чтобы муж ушел из дома, они никогда не пропадал. Он всегда меня обо всем предупреждал. У нас маленькие дети, очень надеюсь на помощь, — сообщила ТИА Юлия.
Если вы знаете о местонахождении двух мужчин, просьба звонить по телефонам: 89000171351 (Юлия) и 89038019314 (Адель).
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