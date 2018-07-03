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Алиментщиков-уклонистов приравняют к уголовникам
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Алиментщиков-уклонистов приравняют к уголовникам 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
По идее разработчиков закона от "Единой России" суды назначат алиметщикам-уклонистам исправительные работы, если они будут ссылаться на то, что «алименты не с чего платить», Большая часть заработка от исправительных работ пойдет на погашение задолженностей.
Авторы проекта закона считают, что неуплата алиментов должна расцениваться как уголовное преступление: неплательщиков алиментов должны разыскивать не приставы, а следователи. Так же они предлагают уклонистов от выплаты алиментов лишать водительских прав, а срок исправительных работ должен начинаться от трех месяцев.
Депутаты от ЛДПР Иван Сухарев, Михаил Дегтярев и Алексей Диденко настаивают на том, что по проекту нового закона государство должно компенсировать алименты тем, родителям, которые их не получают. Поправки об этом они предлагают внести в Семейный кодекс. В законопроекте уточняется, что суммы должны быть впоследствии взысканы с одного из родителей, уклоняющегося от выплат.
Авторы проекта закона отмечают, что сегодня в России всё больше родителей, которые не получают алименты. При этом неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей наказывается исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. Правда, как признают авторы законопроекта, «эти инструменты почти не работают».
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