Ещё
Конкурс молодых вокалистов прошел в Одинцовском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конкурс молодых вокалистов прошел в Одинцовском районе 

360tv.ru 40 минут назад
За звание лучшего из лучших боролись более 20 юношей и девушек.
Цель конкурса «Твой шанс» — найти новые таланты. Победитель сможет выступить на главной сцене Кремля и бесплатно записать песню в музыкальной студии. Такой конкурс впервые прошел в Одинцовском районе. Площадку выделила администрация Успенского, а организовал праздник продюсер и певец Юрий Гончар.
«Для того чтобы выявить в этом регионе больше талантливых детей, а их очень много. И самое основное, что наш конкурс является бесплатным. Дети могут встать на сцену, взять микрофон, спеть, показать, на что они способны. Чтобы дальше мы, как продюсерский центр, могли продвигать этих детей в наших проектах, в Кремлевском дворце, в наших других конкурсах», — отметил Юрий Гончар.
Поддержать участников приехала балерина Анастасия Волочкова. Артистка провела творческий вечер и дала советы молодым исполнителям, как добиться успеха. И потом выступила с хореографической миниатюрой «Умирающий лебедь» из сюиты «Карнавал животных».
Из 23 участников конкурса жюри выбрало девять победителей.
360tv.ru: последние новости
Мужчина стал одержим порно со своей женой. На ролике не она, но тему обсуждают всем селом В Коломне объявили конкурс на имя редкому крокодилу длиной больше трех метров «Мы помирились с Сашей»: Милана Кержакова рассказала о причинах конфликта с мужем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Третий сосок и другие странные дефекты звезд
Доставка еды помогла уличить парня в измене
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа42
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение