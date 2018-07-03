Конкурс молодых вокалистов прошел в Одинцовском районе

За звание лучшего из лучших боролись более 20 юношей и девушек.

Цель конкурса «Твой шанс» — найти новые таланты. Победитель сможет выступить на главной сцене Кремля и бесплатно записать песню в музыкальной студии. Такой конкурс впервые прошел в Одинцовском районе. Площадку выделила администрация Успенского, а организовал праздник продюсер и певец Юрий Гончар

«Для того чтобы выявить в этом регионе больше талантливых детей, а их очень много. И самое основное, что наш конкурс является бесплатным. Дети могут встать на сцену, взять микрофон, спеть, показать, на что они способны. Чтобы дальше мы, как продюсерский центр, могли продвигать этих детей в наших проектах, в Кремлевском дворце, в наших других конкурсах», — отметил Юрий Гончар.

Поддержать участников приехала балерина Анастасия Волочкова . Артистка провела творческий вечер и дала советы молодым исполнителям, как добиться успеха. И потом выступила с хореографической миниатюрой «Умирающий лебедь» из сюиты «Карнавал животных».

Из 23 участников конкурса жюри выбрало девять победителей.