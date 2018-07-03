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Кайли Миноуг закрутила роман с журналистом
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Кайли Миноуг закрутила роман с журналистом 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
В конце мая австралийская поп-исполнительница Кайли Миноуг отметила свой 50-й день рождения. Некоторое время спустя в Сети поползли слухи о ее новом романе. Однако комментировать подобные предположения дива отказывалась.
Но, возможно, устав натыкаться на разного рода небылицы, несколько часов назад звезда решила поделиться своим счастьем, опубликовав в своем микроблоге кадр, где позирует в объятиях своего избранника, 44-летнего креативного директора GQ Пола Соломонса. Напомним, что ранее она собиралась узаконить свои отношения с молодым актером Джошуа Сассом, расставание с которым долго переживала.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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