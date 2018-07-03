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Не попавшая на X‐фактор филлипинка талантливо спародировала семь див в одной песне и прославилась
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Не попавшая на X‐фактор филлипинка талантливо спародировала семь див в одной песне и прославилась 

360tv.ru 38 минут назад
Филиппинка Катрина Веларде, которую не взяли в проект Х‐фактор, нашла другой путь к славе. Видеоролик на кавер песни Адель Hello, который она разместила в соцсети Facebook, мгновенно стал вирусным и набрал более миллиона просмотров.
Во время исполнения композиции певица пародирует семь женщин-икон шоу-бизнеса — Уитни Хьюстон, Леди Гагу, Шакиру, Джесси Джей, Мэрайю Кэри, Кристину Агилеру и Бритни Спирс.
Клип мгновенно «завирусился» в интернете: число просмотров видео перевалило за миллион, а поклонники продолжают писать комплименты таланту Катрины. Многие удивились, что девушка все еще не прославилась на весь мир, а также посочувствовали судьям телешоу Х-фактор, поскольку те проглядели настоящую суперзвезду.
Участницы музыкального дуэта из Красноярска Stupid Squirrel прогулялись по городу, чтобы записать композицию, состоящую из привычного шума городской суеты. Так в трек попали звуки проезжающих машин, велосипедов, скейтбордов, лязг дверей, грохот генератора и многое‐многое другое. Клип музыканты опубликовали в социальной сети.
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