Не попавшая на X‐фактор филлипинка талантливо спародировала семь див в одной песне и прославилась

Филиппинка Катрина Веларде, которую не взяли в проект Х‐фактор, нашла другой путь к славе. Видеоролик на кавер песни Адель Hello, который она разместила в соцсети Facebook, мгновенно стал вирусным и набрал более миллиона просмотров.

Клип мгновенно «завирусился» в интернете: число просмотров видео перевалило за миллион, а поклонники продолжают писать комплименты таланту Катрины. Многие удивились, что девушка все еще не прославилась на весь мир, а также посочувствовали судьям телешоу Х-фактор, поскольку те проглядели настоящую суперзвезду.

Участницы музыкального дуэта из Красноярска Stupid Squirrel прогулялись по городу, чтобы записать композицию, состоящую из привычного шума городской суеты. Так в трек попали звуки проезжающих машин, велосипедов, скейтбордов, лязг дверей, грохот генератора и многое‐многое другое. Клип музыканты опубликовали в социальной сети.