ГД приняла в I чтении проект о праве кассиров кинотеатров требовать паспорт

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект о распространении запрещенной для детей информации, которым, в частности, предлагается предоставить кассирам кинотеатров и библиотекарям право требовать паспорта у посетителей.

"В случае возникновения у лица (продавца)… сомнения в достижении лицом, желающим приобрести билет либо пройти на указанное мероприятие, совершеннолетия, продавец либо контролер-билетер вправе потребовать у этого лица документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого лица", — говорится в проекте закона.

Документом также предлагается запретить несовершеннолетним продажу, прокат, аренду, а также выдачу из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, запрещенной для детей. Как отмечается, при возникновении сомнений у продавца, арендодателя или библиотекаря они также вправе требовать паспорт у лица, желающего получить соответствующую продукцию.

Законопроект также предусматривает, что запрещенная для несовершеннолетних информационная продукция не допускается к распространению в организациях, предназначенных для детей. При этом проект закона предусматривает, что закон субъекта РФ может на своем уровне определяет параметры такого ограничения.