Хайди Клум и Том Каулитц целовались на улицах Нью-Йорка

Хайди Клум и Том Каулитц ни на минуту не расстаются друг с другом. Влюбленные вместе выходят в свет и не скрывают своих сильных чувств. На днях парочку вновь засняли целующимися, только на этот раз в Нью-Йорке. Влюбленные гуляли по городу и выглядели очень счастливыми.

Хайди Клум и Том Каулитц

Для прогулки с молодым бойфрендом Хайди выбрала черно-белое платье в пол свободного кроя. Том решил не выделяться и оделся в той же цветовой гамме, что и его спутница. Как сообщают зарубежные источники, пара направлялась в школу, чтобы забрать дочь Хайди — Лу. Кстати, кажется музыкант прекрасно ладит с девочкой. Не так давно он вместе со своим братом Биллом, возлюбленной и ее ребенком посетил Диснейленд.

Хайди Клум с дочерью и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум с дочкой и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц

Напомним, первые слухи о романе знаменитостей появились, когда их заметили вместе на вечеринке в ювелирном бутике в Восточном Голливуде. Позже они демонстрировали свои чувства во время съемок шоу America’s Got Talent. Ранее Хайди состояла в браке арт-дилером Вито Шнабелем, а также с певцом Силом, от которого она воспитывает четырех детей: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.