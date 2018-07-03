Ещё
Хайди Клум и Том Каулитц целовались на улицах Нью-Йорка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хайди Клум и Том Каулитц целовались на улицах Нью-Йорка 

Журнал ОК! 2 часа назад
Хайди Клум и Том Каулитц ни на минуту не расстаются друг с другом. Влюбленные вместе выходят в свет и не скрывают своих сильных чувств. На днях парочку вновь засняли целующимися, только на этот раз в Нью-Йорке. Влюбленные гуляли по городу и выглядели очень счастливыми.
Хайди Клум и Том Каулитц
Для прогулки с молодым бойфрендом Хайди выбрала черно-белое платье в пол свободного кроя. Том решил не выделяться и оделся в той же цветовой гамме, что и его спутница. Как сообщают зарубежные источники, пара направлялась в школу, чтобы забрать дочь Хайди — Лу. Кстати, кажется музыкант прекрасно ладит с девочкой. Не так давно он вместе со своим братом Биллом, возлюбленной и ее ребенком посетил Диснейленд.
Хайди Клум с дочерью и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум с дочкой и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Напомним, первые слухи о романе знаменитостей появились, когда их заметили вместе на вечеринке в ювелирном бутике в Восточном Голливуде. Позже они демонстрировали свои чувства во время съемок шоу America’s Got Talent. Ранее Хайди состояла в браке арт-дилером Вито Шнабелем, а также с певцом Силом, от которого она воспитывает четырех детей: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.
Журнал ОК!: последние новости
Елена Подкаминская впервые опубликовала фото младшей дочери 45-летняя Ванесса Паради вышла замуж Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Куриленко показала себя без прикрас7
Неожиданный эффект перевернутых бикини65
Редкая фотография Понаровской удивила поклонников
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа47
Забытые браки советских звезд
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение