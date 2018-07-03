Сколько человеку нужно выпить кефира, чтобы опьянеть

Содержание в обычном кефире некоторого процента алкоголя нередко настораживает водителей. Некоторые даже считают, что при употреблении большого количества этого молочнокислого напитка можно опьянеть. Так ли это или все приведенные опасения беспочвенны?

«Кефирное пьянство»: миф или реальность?

Вопрос содержания алкоголя в кефире в 60—80 годы прошлого века пристально изучался светилами советской науки. Указанный напиток образуется в результате смешанного брожения. В нем используется ряд заквасок, в том числе и молочнокислых. Побочным продуктом этого брожения как раз и является спирт.

Академик РАМН Федор Углов был ярым противником кефира как продукта, рекомендованного для детского питания. Он подсчитал, что в магазинном напитке в среднем 0,01—0,07% спирта. Если кефир постоит дня три — брожение при этом продолжается, — содержание алкоголя в нем вырастет до 2%.

Мамы, которые регулярно дают своим детям кефир, очень рискуют, считал Углов. Выпивая за день 0,6 л этого напитка, 8-летний малыш получает «убойную» дозу спирта, равную 4,2 граммам. Этот объем можно соотнести с 10 граммами водки. Одного академик не учел: едва ли 8-летний ребенок способен выпить больше бутылки этого напитка «на любителя».

Сколько же нужно взрослому человеку, чтобы опьянеть? Если за «точку отсчета» принять 200 грамм водки, то для получения аналогичной дозы алкоголя потребуется порядка 10—12 литров кефира. Не стоит забывать и о том, что молочнокислые продукты стимулируют активность кишечника. Едва ли не обладающий суперспособностями человек сможет выпить такое количество кефира и не застрять надолго в туалете.

Содержание алкоголя в квасе

Любимый многими квас считается безалкогольным напитком. Это не совсем так. Процент содержания в нем спирта может варьироваться от 0,1 до 0,5%, что в несколько раз больше, чем в кефире. Но и кваском напиться едва ли удастся. Литр-другой — и организм возьмет свое, «попросится в туалет».

В процессе мочеиспускания тело избавляется не только от отработанной воды, но и от продуктов распада, и от спирта. Последний утилизируется и через органы дыхания. Ни один алкотестер не сможет «засечь» содержание алкоголя в крови уже через полчаса после того, как человек выпил стаканчик-другой кваса или кефира. За это время спирт полностью выветрится. Алкотестер покажет ноль.

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