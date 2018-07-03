Пансексуальность: распущенность или свобода выбора? Отвечает психолог

Когда общество вздрагивает от очередной сексуальной революции, обязательно находятся те, кто видит в этом свободу самовыражения, и те, кто считает происходящее распущенностью. Кинематограф и литература лишь подливают масла в огонь, тиражируя и идеализируя спорные образы. Даже традиционно кровожадные вампиры постепенно эволюционировали в сексуальных красавцев с легким налетом гомосексуальности.

Вы уже выработали толерантность к геям, лесбиянкам и бисексуалам? Нет? Тогда покиньте сайт. Я серьезно. Ведь новое тысячелетие породило очередную сенсацию — пансексуальность. Приставка «пан-» означает «все». А пансексуальность как сексуальная ориентация означает, что ее счастливый обладатель любит людей. Всех. Вообще всех — вне гендерных границ. Пансексуалы выбирают отношения с личностью, а не с обладателем определенного пола или внешности. Можете воспринимать это как осознанное бунтарство против навязанных обществом традиционных рамок, хотя вряд ли сами «паны» с вами согласятся. Люди просто выступают против стереотипов и условностей, отвоевывая свое право любить того, кого хочется.

Отношения, построенные исключительно на взаимном уважении, эмоциональной привлекательности и интеллектуальной стимуляции — разве не к этому мы все стремимся? Разумеется, физическое влечение играет не последнюю роль в формировании любых отношений, и пансексуалы не исключение. Просто для людей с подобной ориентацией главное — это личность, а не половая принадлежность партнера.

Полагаю, вы согласитесь, что современному обществу присуща некая размытость границ. И не только в сексуальном контексте. С развитием новых технологий теряются старые и формируются новые границы общения. Люди постоянно находятся на связи, все больше стирая различия между «личным» и «общественным». Мы готовы ответить на звонок или прокомментировать фото в соцсетях в любое время суток. Мы «добавляем в друзья» всех подряд, искажая и подменяя понятия «дружбы», «знакомства» и «отношений». Не удивительно, что тенденция всеобщей глобализации человечества не могла не затронуть и сексуальную сферу отношений.

Люди, ранее старавшиеся держаться в общепринятых рамках, теперь свободно и с удовольствием нарушают традиционные границы дозволенного, тестируя самих себя и проверяя на прочность моральные устои окружающих. Именно это стремление к свободе, на мой взгляд, лежит в основе пансексуальности.

Опьяняющее чувство легкости выбора в партнерских отношениях, по сути, ничем не отличается от психологии свободы выбора в одежде, еде и развлечениях. В основе всего вышеперечисленного лежит стремление современного человека расширить свои возможности во всем, включая любовные предпочтения.

Все мы способны оценить красоту мужского и женского тела — независимо от нашей собственной сексуальной ориентации. Женщины восхищаются женщинами, а мужчины — мужчинами, и это отнюдь не означает, что все мы хотим с ними спать. А может и хотим. Тут каждый решает сам. В любом случае, наша способность увидеть прекрасное в окружающем мире обусловлена не столько степенью нашей раскрепощенности и сексуального влечения, сколько нашей способностью воспринимать новое.

Пансексуалы переносят эту способность на новый уровень. Умение любить человека целиком, а не только его тело в определенном гендерном смысле, это величайшее достижение ума. И обществу еще предстоит осознать всю значимость этого явления.