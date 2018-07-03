Психопаты и самоубийцы: как преображают социальные сети звезд

Недавно 32-летняя экс-мисс Великобритания, модель и участница реалити-шоу, Софи Градон была обнаружена мертвой. И хотя подробностей о смерти девушки в СМИ не мелькают, друзья и близкие высказывали мысль о том, что это мог быть суицид. Психологи из Великобритании попытались разобраться, насколько может быть сложна жизнь телезвезд, на примере Софи.

По данным королевского медицинского общества, Инстаграм стал худшей социальной сетью для сохранения психического здоровья. Все чаще пользователи этой соцсети испытывают тревогу и депрессию, а девушки нередко подвергаются издевательствам. Что касается публичных людей — эти пользователи самые уязвимые, ведь они должны поддерживать имидж успешности. "Такие люди постоянно в центре внимания, и неудивительно что иногда им приходится приукрашать события своей жизни. Это влияет, конечно же, и на обычных пользователей, но как правило, на знаменитостей давление постоянно растет. "

Клинический психолог Эбигейл Сан отмечает, что соцсети способны усугубить психические расстройства или проблемы знаменитостей. Особенно попадают под удар участники реалити-шоу, к которым относилась и Софи Градон. Такие люди не имеют возможности скрыться, притворившись каким-то персонажем, как киноактер. Участники шоу постоянно находятся на виду и у них есть зависимость от внешней оценки или количества подписчиков. Таким образом Инстаграм начинает влиять на их самооценку, заставляя сомневаться в своей жизни. Часто звезды вынуждены подменять свою жизнь, демонстрируя успешность, в то время, когда мало кому известно, что творится в жизни знаменитостей на самом деле. После трагической гибели Софи друзья начали говорить о том, что девушка испытывала постоянную тревогу и депрессию, у нее были финансовые проблемы. Но глядя на ее профиль в Инстаграме мы видим только снимки успешной и роскошной жизни.

"Мои клиенты часто чувствуют подобное давление. Они пытаются жить насыщенной и захватывающей жизнью, как показывают их социальные сети, но подобное желание приводит лишь к социальной тревожности". ​Стоит отметить, что в начале года Софи стала участницей конференции, рассматривающей проблему кибериздевательств. Кроме того, сейчас существует проблема того, что жизнь или ценность людей измеряют подписчиками или количеством лайков.