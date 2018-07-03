От «Полторачихи» до «Винной королевы». 5 известных «бизнесвумен» XIX века

В Америке имя Гетти Грин было хорошо известно в конце XIX — начале XX века. Эта дама вошла в историю, как самая богатая женщина в мире. Американская предпринимательница, к которой городское правительство Нью-Йорка обращалось за кредитованием в плохие времена, получила в народе прозвище «Ведьма с Уолл-Стритт». Дело в том, что та обладала скверным характером и невероятной скупостью, благодаря которой она даже попала в Книгу Рекордов Гиннеса как «самый скупой человек в мире». Тем не менее, Генриетта Хоулэнд Грин стала первой американской женщиной, имевшей огромное влияние на Уолл-стрит.

К слову, в Российской империи в то время было немало дам, чьей деловой хватке и стальным нервам могли бы позавидовать видные финансовые деятели. Они лихо управляли имениями, заводами, занимались торговлей и благотворительностью. SPB.AIF.RU вспоминает самых ярких «бизнесвумен» тех лет.

Агафоклея Полторацкая

«Генеральша Полторацкая», так прозвали в Тверской губернии Агафоклею Александровну, урожденную Шишкову. Когда ей было 15 лет, родители, небогатые помещики, выдали ее замуж за вдовца Полторацкого. Марк Федорович был известным певцом, значился «уставщиком» придворного хора и даже выступал в итальянской оперной труппе под именем «Марко Портурацкий». Он был далек от мира финансов и не имел никакого желания вникать в ведение дел. Зато этим со всем азартом взялась его молодая жена, красивая и деловитая особа.

Агафоклея Александровна быстро прославилась своим железным характером, который позволил ей преумножить семейный бюджет. Начав с небольшого хозяйства, она сумела составить крупное состояние в 4000 душ, ставшее залогом успеха Полторацких в свете.

« Она была так умна и распорядительна, что, владея 4000 душ, многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама без управляющего через старост. Этих старост она назначала из одной деревни в другую, отдаленную, где у них не было родни», — писала о ней ее внучка — Анна Петровна Керн, муза Александра Пушкина, которой поэт посвятил строки «Я помню чудное мгновенье… ».

В своих мемуарах внучка признавалась, что стиль управления делами у Полторацкой был весьма строгим. Она отличалась властолюбием, строгостью и даже жестокостью. Перед ней трепетали как деловые партнеры, так и домачадцы. К слову, у Агафоклеи было 22 ребенка.

Как-то помещица попала в страшную аварию. Экипаж, в котором ехала она в Москву, перевернулся. По воспоминаниям современников, Агафоклею Александровну извлекли в таком состоянии, что «все кости её были поломаны на куски и болтались, как орехи в мешке». После этого случая она не могла управлять ни руками, ни ногами, но от дел не отошла. Остаток жизни она провела в постели. Ее кабинетом стала спальня, откуда она отдавала свои распоряжения. Биографы Полторацкой писали, что к концу жизни у нее было 13 тысяч душ крепостных.

По словам историков, незадолго до смерти, «Полторачиха» решила покаяться в своих грехах. Она собрала вокруг себя помещиков и огромное число крестьян, у которых попросила прощения за все свои поступки и жестокости. Ее публичная исповедь закончилась словами: «Православные, простите меня грешную!». На это собравшиеся дали ей ответ: «Бог простит!»

«Это женщина совершенство, она, кажется, обладает всем для счастья: умна, добра, чиста сердцем, красива, богата. Дай Бог ей со всеми этими преимуществами найти человека достойного её и который сделал бы её счастливой», — писал об Авроре Карловне в своем дневнике Владимир Муханов.

Его брат когда-то был женихом прекрасной Авроры, носившей в девичестве фамилию Шернваль. Счастью молодых помешал злой рок: незадолго до даты намеченной свадьбы кавалер заболел и скоропостижно скончался от воспаления лёгких. К слову, дочери барона удивительно не везло в семейной жизни. Через два года после гибели Муханова она вышла замуж за графа Павла Демидова, владельца богатейших уральских чугуноплавильных заводов. Однако брак продлился всего четыре года: в 1840 году Демидов умер. Вторым мужем блистательной вдовы стал Андрей Карамзин — старший сын известного литератора эпохи сентиментализма Николая Карамзина . Свадьба в Шереметевской церкви прогремела на весь Петербург. Если семейство Карамзиных было очень довольно этим браком, хотя невеста была и старше жениха, но общество и родные невесты восстали против этого союза. Они удивлялись, как «Демидова может решиться сойти со своего класса при дворе и, будучи тайной советницей, идти в поручицы». Несмотря на всеобщее недоумение, Аврора решилась на этот брак. В любви она прожила 8 лет. А в 1854 году она вновь овдовела — ее муж был убит во время Крымской войны.

Однако в историю Аврора Карловна вошла не как «черная вдова», а как успешная бизнесвумен XIX века. После смерти первого мужа, она практически взяла бразды правления заводами на себя. Она стала изучать положение дел на предприятиях, вводить свои маленькие реформы. Рабочие ей были благодарны за то, что она построила детский приют, богадельню, родильный дом и несколько школ. Одним из нововведений Демидовой стало то, что она создала специальный фонд, деньги которого шли на материальную помощь пострадавшим от несчастных случаев и их семьям.

В Хельсинки же она основала Институт сестёр милосердия, поощряла студентов, вручая учащимся стипендии и награды.

Во главе знаменитой купеческой династии стояла одна из самых энергичных петербурженок XIX века — Мария Гавриловна. В 1813-м году она вместе с супругом Петром Елисеевичем переехала в Петербург из Ярославской губернии. 37-летний муж открыл в Санкт-Петербурге лавку на Невском проспекте в доме купца Котомина. В этом же доме они все и жили: Петр, Мария и три их сына Сергей, Григорий и Степан.

В свое лавке семейная пара торговала «колониальными товарами» и иностранными винами, которые из-за границы доставляли корабли в порт на стрелке Васильевского острова. Уже через пять лет с момента переезда Пётр Елисеевич скопил капитал, достаточный для вступления в купеческое сословие по 3-й гильдии. В графе фамилия он написал «Елисеев» — в честь своего отца Елисея Семёновича.

В 1825 году Петр Елисеев скончался, управление делами взяла на себя Мария Гавриловна. Она продолжила вести торговлю, расширяя торговлю заморскими товарами. В ее лавке можно было купить множество экзотических продуктов: от рома и кофе, до сахара, риса, провансальского масла и трюфелей с пряностями. Уж в 1832-м году она объявила капитал по 1-й гильдии. Правда в начале такой размах удержать было трудно и в 1833— 1838 годах она снова вернулась во 2-ю гильдию, зато с 1839 года она уверенно перешла в 1-ю и оставалась там до самой смерти.

Мария Гавриловна скончалась в 1841-м году, передав семейное дело своему сыну Сергею Петровичу. Через четыре года Правительствующий Сенат издал указ, согласно которому Сергей Петрович и его род был возведен в потомственное почётное гражданство, а в 1858 году был учреждён Торговый дом «Братья Елисеевы», который стал известен на всю страну.

Агриппина Растеряева

Еще одной успешной вдовой стала Агриппина Васильевна, купчиха 1-й гильдии. Ее супруг — Сергей Растеряев — основал семейное дело второй четверти XIX века. Ему принадлежали в столице химический, кожевенный и кирпичный заводы, предприятие по производству дроби, а также лавки по продаже инструментов и изделий из меди в Гостином и Апраксином дворах.

В 1861-м году Растеряева не стало, и бразды правления взяла в свои руки его жена — Агриппина Васильевна. Она унаследовала пять предприятий, три из которых были в Петербурге. Также ей принадлежали два дома, в том на престижном Троицком проспекте в центре столицы. Несмотря на то, что ей было уже 50 лет, она стала очень уверенно управлять огромным хозяйством. Она разбиралась в торговле химикалиями, металлами, скобяным товаром. Часть товаров реализовывались в Гостином дворе и на двух лавках в Апраксином дворе, торговля кирпичом шла на специальном «дворе» в центре Петербурга.

Продукция, выпускаемая на заводах Растеряевой, распространялись в Москве, Петербурге и Риге.

После ее смерти дело унаследовали три ее сына.

Клавдия Колобова

Связана с Петербургом и судьба сибирской купчихи Клавдии Колобовой-Юшковой. Одна из самых известных предпринимательниц Сагайской волости была внучкой дворянина Николая Мозгалевского. После восстания декабристов в Петербурге он был осужден по VII разряду и приговорен к ссылке на вечное поселение. Наказание подпоручик отбывал в Тобольской и Енисейской губернии. Там он женился на дочери местного купца, Авдотье Ларионовне. Из-за проблем со здоровьем (у него была обнаружена чахотка) Николай Осипович был переведен в село Курагинское Минусинского округа. По замечанию краеведа Косованова, из всей группы минусинских декабристов Мозгалевский был «самым бедным, самым несчастным и многосемейным». У него было 8 детей и чтобы прокормить их, он брался за любую работу: сеял и убирал хлеб, косил сено, выращивал арбузы и табак, в частном порядке обучал грамоте местных ребятишек. После его смерти в 1844-м году, вдова с детьми осталась почти без средств к существованию. Из такой бедной семьи и вышла «винная королева» Сибири.

Она родилась в 1848 году. Ее матерью была старшая дочь ссыльного декабриста Варвара Мозгалевская, а отцом — золотопромышленник Степан Юшков. От него Клавдия и унаследовала деловую хватку и умение вести дела. В историю она вошла как хозяйка Владимирского 22 винокуренного завода, который находился в деревне Уждей Сагайской волости (близ села Каратуз). Он выпускал спирт полугар (40%) и столовое вино.

Клавдия Степановна также была владелицей торговых предприятий: винного склада и питейных заведений, значилась членом товарищества «Пивовар» (в Красноярске), владела также мануфактурной лавкой в селе Бугуртак, Курагинской волости, и золотыми приисками.