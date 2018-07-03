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Врач-инфекционист назвал причины роста заболеваемости корью
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Врач-инфекционист назвал причины роста заболеваемости корью 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В 1990-е годы в России стало активно развиваться антипрививочное движение, многие родители отказывались от вакцинации детей. В результате представители этого поколения, которым сейчас по 20-30 лет, стали главными распространителями этого заболевания, заявил телеканалу «360» врач-инфекционист Илья Акинфеев.
По словам медика, делать прививки от кори в СССР начали в 1967 году, поэтому рождённые в этот период меньше всего подвержены инфекции.
Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что к концу 2017 года заболеваемость корью в России выросла в четыре раза. Чаще всего вспышки инфекции фиксируют в Дагестане, Чечне и Подмосковье.
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