Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит счастье

34-летний победитель 7-го сезона «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов поделился с поклонниками техникой достижения счастья. Ведь по его словам, самый частый запрос большинства людей, которые к нему обращаются — «как стать счастливым».

Алексей признался, что вначале и сам не знал ответа на этот вопрос и, чтобы улучшить свою жизнь, пытался заработать как можно больше денег: «Думал, сначала разбогатею, а потом займусь душой». Однако деньги так же быстро уходили, как приходили, и никакого удовольствия от заработка молодой человек не получал.

Счастье пришло в тот момент, когда Алексей полностью открылся своему духовному предназначению, встал на свой Путь, сообщил он в своем инстаграм-аккаунте. А вместе со счастьем, как ни странно, пришел и достаток.

Алексей рассказал, что занимается духовными практиками уже 16 лет. Сначала он научился выходить из тела, затем обучился практической магии и рунам, а потом сам стал обучать других людей. Однажды он спросил повстречавшегося ему мудрого человека, как прожить жизнь со смыслом. Тот ответил, что для того не нужно тратить много времени и сил. Достаточно просто совершить один, но очень важный поступок. Поступок, который наполнит твое существование на Земле смыслом и не даст тебе прожить жизнь зря.

Сегодня Похабов занят исключительно саморазвитием, накоплением энергии и обучением своих последователей. Он обещает научить всех желающих ни много ни мало материализовать желания. Начинающих магов такая цена не пугает, ведь счастье и всевластие — оно, как известно, бесценно.