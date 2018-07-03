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Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит счастье
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Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит счастье 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
34-летний победитель 7-го сезона «Битвы экстрасенсов» Алексей Похабов поделился с поклонниками техникой достижения счастья. Ведь по его словам, самый частый запрос большинства людей, которые к нему обращаются — «как стать счастливым».
Алексей признался, что вначале и сам не знал ответа на этот вопрос и, чтобы улучшить свою жизнь, пытался заработать как можно больше денег: «Думал, сначала разбогатею, а потом займусь душой». Однако деньги так же быстро уходили, как приходили, и никакого удовольствия от заработка молодой человек не получал.
Счастье пришло в тот момент, когда Алексей полностью открылся своему духовному предназначению, встал на свой Путь, сообщил он в своем инстаграм-аккаунте. А вместе со счастьем, как ни странно, пришел и достаток.
Алексей рассказал, что занимается духовными практиками уже 16 лет. Сначала он научился выходить из тела, затем обучился практической магии и рунам, а потом сам стал обучать других людей. Однажды он спросил повстречавшегося ему мудрого человека, как прожить жизнь со смыслом. Тот ответил, что для того не нужно тратить много времени и сил. Достаточно просто совершить один, но очень важный поступок. Поступок, который наполнит твое существование на Земле смыслом и не даст тебе прожить жизнь зря.
Сегодня Похабов занят исключительно саморазвитием, накоплением энергии и обучением своих последователей. Он обещает научить всех желающих ни много ни мало материализовать желания. Начинающих магов такая цена не пугает, ведь счастье и всевластие — оно, как известно, бесценно.
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