Вот это скорость! Кендалл Дженнер и Бен Симмонс съехались

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Как сообщает портал TMZ, парочка уже живёт вместе! Они снимают дом в Лос-Анджелесе, аренда которого обходится в 15 тысяч долларов.

Инсайдеры из их окружения рассказали, что Кендалл и Бен начали серьёзно воспринимать свои отношения: «Кендалл поняла, что ей уже хватит веселиться с сёстрами и пора задуматься о серьезных отношениях. Она хочет быть единственной в жизни Бена». Как романтично! Надеемся, что и Бен будет единственным в жизни Кендалл (Анвар, прости).

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Напомним, слухи о романе Кендалл и Бена появились в конце мая. Тогда модель и баскетболиста все чаще замечали вместе (они даже провели ночь в отеле Беверли-Хиллз). Кстати, Кендалл до Бена была в отношениях с другим игроком NBA — Блейком Гриффином (29), роман с которым, не афишировала (как и с A$AP Rocky (29)). Также Дженнер приписывали интрижку с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Джорданом Кларксоном (25).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/484967/