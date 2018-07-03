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Городские йоги каждое утро выходят на Арбат постоять на гвоздях
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Городские йоги каждое утро выходят на Арбат постоять на гвоздях 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Арбат по праву можно назвать одной из интереснейших улиц столицы. Здесь регулярно поют, танцуют и даже… стоят на гвоздях!
Редкие утренние прохожие на старом Арбате останавливаются, завидев необычную картину: йог Роман Наумов вместе с учениками стоят босиком на гвоздях прямо посреди улицы.
— Благодаря этому упражнению происходит перегрузка организма — объясняет он. — Ощущения от гвоздей помогают обратиться к своему внутреннему «Я».
По словам йога, боль со временем уступает место приятному расслаблению.
Мария Семакина спешит на работу, но все же останавливается спросить:
— А гвозди настоящие?
Йоги улыбаются и предлагают убедиться — настоящие.
НАДО ЖЕ!
В армии США йога применяется в качестве замены утренней зарядке, а в нашей стране с ее помощью готовят спасателей и военных разведчиков.
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