Городские йоги каждое утро выходят на Арбат постоять на гвоздях

Арбат по праву можно назвать одной из интереснейших улиц столицы. Здесь регулярно поют, танцуют и даже… стоят на гвоздях!

Редкие утренние прохожие на старом Арбате останавливаются, завидев необычную картину: йог Роман Наумов вместе с учениками стоят босиком на гвоздях прямо посреди улицы.

— Благодаря этому упражнению происходит перегрузка организма — объясняет он. — Ощущения от гвоздей помогают обратиться к своему внутреннему «Я».

По словам йога, боль со временем уступает место приятному расслаблению.

Мария Семакина спешит на работу, но все же останавливается спросить:

— А гвозди настоящие?

Йоги улыбаются и предлагают убедиться — настоящие.

НАДО ЖЕ!

В армии США йога применяется в качестве замены утренней зарядке, а в нашей стране с ее помощью готовят спасателей и военных разведчиков.