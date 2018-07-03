В Покровском-Стрешневе вручены дипломы выпускникам МГОК

В начале июля студенты Московского государственного образовательного комплекса в Покровском-Стрешневе изменили свой статус — перестали быть учащимися и превратились в дипломированных специалистов, которые готовы отправиться во взрослую профессиональную жизнь. На торжественную церемонию вручения дипломов выпускники, родители, педагоги и почетные гости собрались в Московском государственном академическом театре танца «Гжель».

— Красивые, юные, талантливые, теперь уже бывшие студенты отправляются в большое путешествие с отличным багажом профессиональных знаний и умений, — отметили в МГОК

Дипломированных специалистов поздравили представители управы района Покровское-Стрешенево, Союза машиностроителей России , ряда предприятий, с которыми сотрудничает учебное заведение.

Фото: МГОК.