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Матрос-спасатель в Астрахани вытащил из воды тонувших ночью на Волге двух девочек
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Матрос-спасатель в Астрахани вытащил из воды тонувших ночью на Волге двух девочек 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Матрос-спасатель вытащил из воды тонувших двух девочек, которые ночью пытались переплыть Волгу в Астраханской области с острова на берег и едва не утонули. Об этом сообщает региональная спасательно-пожарная служба региона «Волгоспас».
Происшествие случилось накануне около полуночи в селе Енотаевка Астраханской области. Матрос-спасатель службы спасения на воде ГКУ «Волгоспас» услышал крики о помощи, раздававшиеся со стороны соседнего острова на Волге.
Спасатели увидели двух девочек, которые находились в воде и звали на помощь. Детей, как оказалось позже, 2004 и 2011 годов рождения, вытащили из воды, доставили на берег и передали родителям.
Девочки рассказали, что они с компанией переправились на местный остров, чтобы там искупаться. По неизвестной причине их оставили одних на острове, и они решили самостоятельно переплыть с острова на другой берег, но поняв, что не доплывут, стали звать на помощь.
Почему детей оставили на пляже, пока не установлено, проводится проверка, пишет РИА «Новости».
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