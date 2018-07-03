Спасти всех не получается

После несчастного случая на озере Семязино, когда погиб 12-летний мальчик, спасатели вновь пришли с проверкой на пляж. Поскольку дело передано в региональный Следком , то сотрудники МЧС пока ничего не комментируют. Однако профилактические мероприятия не прекращаются.

«Государственной инспекцией по маломерным судам проводится профилактическая работа в целях обеспечения безопасности людей на водоёмах. Раздаём листовки, на словах объясняем как себя вести, основные правила поведения на воде. Потому что вода всегда опасна и нужно вести себя здесь очень осторожно», — говорит Дмитрий Якунин , государственный инспектор по маломерным судам регионального МЧС.

Главное правило, говорят спасатели, это не купаться в неустановленных местах и не находиться в водоёме в состоянии алкогольного опьянения. Ещё одно правило — не нырять в незнакомом месте и не заплывать за заграждения.

В настоящий момент оборудованы для купания в черте города Владимира всего четыре водоёма. В трёх из них из-за обнаружения кишечной палочки запретил плавать Роспотребнадзор . Соответственно, на всех этих пляжах висят чёрные флаги. А единственный водоём, где официально можно купаться — озеро Глубокое в Загородном парке.

Естественно, несмотря на все усилия спасателей и профилактические рейды, меньше любителей плавать не стало. Люди делают вид, что не замечают ни чёрные флаги, ни надписи «купаться запрещено». Напомним, что штраф за плавание в месте, где это делать запрещено, карается штрафом от 800 до 4000 рублей.

Сегодня днём на озере Семязино никто, кроме уток, не купался. Люди приехали лишь загорать, по крайней мере, они так все заявили. Сотрудники МЧС ещё раз пообщались с отдыхающими и вручили им памятки о правилах поведения на водоёмах.

Продемонстрировали спасатели и свои действия, в случае обнаружения тонущего. Сделал это Григорий Цыганков, который работает на Семязино уже три года. Мужчина рассказывает, что раньше был десантником и знает, как правильно и людей спасать и первую помощь оказывать. За его практику он не раз доставал из воды тонущих.

«Самое главное на воде не паниковать. Надо сразу сигнал какой-то подать или крикнуть, тогда мы сразу реагируем. Приходилось спасать даже взрослых, которые в панику мгновенно впадают и сопротивляются», — говорит Григорий Цыганков.

Частенько приходиться поработать и на Семязино, когда родители оставляют детей без присмотра, а те, в свою очередь, то заплывают за буйки, то балуются в воде, а иногда даже переворачиваются на плавсредствах.

«Прежде чем люди заходят в Семязино, мы сообщаем им, что вода не соответствует санитарным нормам, потом предупреждаем родителей, если они с маленькими детьми. На флаг они не обращают внимания. Мы со своей стороны все меры предприняли», — говорит спасатель.

Отметим, что на сегодняшний день во Владимирской области уже утонуло 16 человек — один ребёнок и 15 взрослых.