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Иностранная болельщица спасла жизнь тонущему колумбийцу в Сочи
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Иностранная болельщица спасла жизнь тонущему колумбийцу в Сочи 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на одном из сочинских пляжей.
Женщина отдыхала на побережье вместе с супругом. В море был шторм. Она обратила внимание на мужчину, который, несмотря на волны, пошел купаться. Он заплыл достаточно далеко от берега, а затем начал беспорядочно размахивать руками.
Бдительная иностранка поняла, что мужчина тонет, и поспешила ему на помощь.
Медицинская помощь пострадавшему туристу из Колумбии не потребовалась. Как пишет «Макс Портал», выяснилось, что женщина является профессиональным спасателем. На протяжении многих лет она работала на станции, в пригороде столицы Португалии.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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