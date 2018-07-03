Иностранная болельщица спасла жизнь тонущему колумбийцу в Сочи

Краснодар. 3 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на одном из сочинских пляжей.

Женщина отдыхала на побережье вместе с супругом. В море был шторм. Она обратила внимание на мужчину, который, несмотря на волны, пошел купаться. Он заплыл достаточно далеко от берега, а затем начал беспорядочно размахивать руками.

Бдительная иностранка поняла, что мужчина тонет, и поспешила ему на помощь.

Медицинская помощь пострадавшему туристу из Колумбии не потребовалась. Как пишет «Макс Портал», выяснилось, что женщина является профессиональным спасателем. На протяжении многих лет она работала на станции, в пригороде столицы Португалии.